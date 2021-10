Corona-Fälle in Nürnberger Clubs: Stadt wartet auf Ergebnisse

Das Gesundheitsamt der Stadt Nürnberg muss derzeit Corona-Infektionen aus zwei Clubs nachverfolgen. Man könne aber derzeit noch keine Auskunft geben, wie viele Personen sich mit dem Coronavirus nach den Clubbesuchen in der vergangenen Woche infiziert haben, sagte die Koordinatorin der Impfzentren in Nürnberg, Ulrike Goeken-Haidl, dem Bayerischen Rundfunk. Sie rechne erst Mitte nächster Woche mit den Testergebnissen, da sich viele der Clubbesucher vermutlich erst am Wochenende testen lassen würden.

Corona-Infizierte feiern in zwei Nürnberger Clubs

Am Donnerstag hatte die Stadt bekanntgegeben, dass mindestens drei Personen, die in den Nürnberger Clubs "Schimanski" und "Die Bombe" unterwegs waren, mit dem Coronavirus infiziert waren. Personen, die sich im selben Zeitraum am vergangenen Samstag (09.10.), sowie zuvor am Mittwoch (06.10.) und Donnerstag (07.10.) ebenfalls dort aufgehalten hatten, wurden aufgerufen, sich testen zu lassen.

Stadt Nürnberg kann Clubbetreibern nichts vorschreiben

Sollte es zu einem größeren Ausbruchsgeschehen kommen, müsse man sich mit den Clubbetreibern zusammensetzen und Lösungen suchen, so Goeken-Haidl weiter. Einige Betreiber, wie beispielsweise das E-Werk in Erlangen, führen bereits an diesem Wochenende (ab Samstag, 16.10.) freiwillig die 2G-Regel ein. Die Stadt könne eine solche Regel aber nicht von sich aus vorschreiben, dazu müsste der Freistaat die Rahmenbedingungen schaffen, erklärte Goeken-Haidl.