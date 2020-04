16.04.2020, 09:57 Uhr Artikel mit Video-Inhalten

BR24Live - Corona-Exit: Söder will langsamer vorgehen

Bayern ist in Deutschland mit am stärksten vom Coronavirus betroffen. Deshalb will Ministerpräsident Söder Schulen und Geschäfte später öffnen als andere Bundesländer. Über den Fahrplan will das Kabinett informieren - ab 12.25 Uhr im Livestream.