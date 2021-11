Corona: EU fördert Fortbildung durch oberfränkische Hochschulen

Vier oberfränkische Hochschulen erhalten etwa viereinhalb Millionen Euro Fördergelder von der Europäischen Union (EU) zur Krisenbewältigung im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Wie Wissenschaftsminister Bernd Sibler (CSU) am Mittwoch bekannt gab, fließen die Gelder in Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen an den Universitäten Bayreuth und Bamberg sowie an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften in Coburg und Hof.

Beschäftigte kleiner Unternehmen sollen weitergebildet werden

Mit den Fördergeldern können die Hochschulen Bildungsprojekte für Beschäftigte kleiner und mittlerer Unternehmen einrichten, die teilweise stark von der Corona-Pandemie betroffen seien, heißt es in der Mitteilung. Die Gelder dafür stammen aus einer EU-Förderaktion zur beruflichen Qualifizierung.

Hochschule Coburg bietet Fortbildung bei der Digitalisierung an

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter könnten auch Fortbildungszertifikate erwerben, beispielsweise im Themenfeld 3D-Druck und in der Digitalisierung von Objekten an der Hochschule Coburg. Durch dieses Programm profitierten die Unternehmen direkt von dem enormen Innovationspotenzial der Hochschulen in Bayern, so Wissenschaftsminister Sibler.