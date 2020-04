Corona: Erster Schultag in Niederbayern nach der Zwangspause

Nach sechs Wochen Corona-Pause starten an den bayerischen Schulen zumindest die Abschlussklassen wieder in den Unterricht. Das heißt die Abitur-Vorbereitung läuft sehr viel anders als gewohnt. Vor dem Unterricht am Robert-Koch-Gymnasium in Deggendorf werden die 40 Abiturienten eindringlich darauf hingewiesen: Abstand halten, Hände waschen, am besten Mund-Nasen-Maske tragen!

Schule und Corona ist auch für Lehrer eine Herausforderung:

"Ich bin normalerweise schon jemand, der durch die Reihen geht und auf die Schüler zugeht. Da muss ich jetzt darauf achten, das bleiben zu lassen." Veronika Drasch, Lehrerin am Robert-Koch-Gymnasium

Es sind nur 40 Abiturienten am Robert-Koch-Gymnasium. Da fällt das Einhalten der Corona-Regeln vergleichsweise leicht. Anders sieht es an der Fach- und Berufsoberschule in Deggendorf aus: Dort sind heute über 300 Abschlussschüler aus der Corona-Zwangspause zurückgekommen.

"Wir haben die Klassen geteilt, um kleinere Gruppen zu bilden. Das bedeutet deutlich mehr Raumbedarf. Damit stoßen wir auch an die Grenzen." Christina Schedlbauer, Schulleiterin Fach- und Berufsoberschule Aloys-Fischer in Deggendorf

Für heute hat der Platz noch gereicht. Nicht nur die Schulleiterin ist zufrieden, sondern auch der Lehrerverbandspräsident:

"Wir haben es hinbekommen mit den Abstandregelungen und deswegen bin ich zuversichtlich, dass unsere Abiturienten und Lehrkräfte auch dieses Corona-Abitur gut hinbekommen werden." Heinz-Peter Meidinger, Schulleiter Robert-Koch-Gymnasium

Damit auch alle anderen Klassen in die Schule zurückkehren können, hat der Lehrerverband ein Schichtmodell – also eine Woche Schule, eine Woche Homeschooling - vorgeschlagen. Das wird gerade noch diskutiert.