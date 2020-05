Corona: Erster Gottesdienst in Eschenbach nach sechs Wochen

Ab Montag (04.05) darf in Bayerns Kirchen wieder Gottesdienst mit Besuchern gefeiert werden. Die erste Messe Bayerns nach den Corona-Schließungen fand um kurz nach Mitternacht in Eschenbach im Landkreis Neustadt an der Waldnaab statt.

Voll besetzte Kirche mit 40 Gläubigen

40 Gläubige waren in die Pfarrkirche St. Laurentius gekommen, um nach sechs Wochen wieder mit Pfarrer Thomas Jeschner Gottesdienst zu feiern. Damit war die Pfarrkirche voll besetzt. Mehr als 40 Personen dürfen nämlich derzeit nicht auf die insgesamt 300 Plätze.

"Welcome back" sagte Pfarrer Thomas Jeschner zu Beginn des Gottesdienstes. Beim Betreten der Kirche mussten sich alle die Hände desinfizieren. Der Friedensgruß war ein Winken mit Abstand an die Sitznachbarn in zwei Metern Entfernung und die Kommunion teilte der Pfarrer mit einer Hostienzange aus, damit muss er weder Hände noch Hostien direkt berühren. Es ist derzeit nur Handkommunion möglich, wies er vor dem Gottesdienst auf die Regeln hin. Für die Verteilung ging er durch das Kirchenschiff von Platz zu Platz. Die Gläubigen trugen Mundschutz und brachten ihre Gebetbücher selber mit.

Sehnsucht nach seinen Schäfchen

Um fünf Minuten nach Mitternacht begann die Messe, sie dauerte 40 Minuten. Pfarrer Thomas Jeschner hatte Sehnsucht und wollte baldmöglichst seine Gläubigen wiedersehen, deshalb der frühe Zeitpunkt gleich nach Mitternacht. An Ostern hatte er Onlinegottesdienste ins Internet gestellt.