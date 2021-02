Corona erschwert Start ins Berufsleben für Grundschullehrkräfte

"Wir machen die nächsten Tage eine Buchvorstellung. Hast Du denn ein Lieblingsbuch?", fragt Franziska Jacob ihre Schülerin. Doch dieses Gespräch führt sie nicht, wie sonst üblich in der Klasse, sondern von zuhause aus am Telefon. Normalerweise unterrichtet sie acht Stunden in der Woche im Präsenzunterricht eine erste Klasse. Das geschieht in enger Zusammenarbeit mit der Klassenleiterin an der Friedrich-Rückert-Grundschule Schweinfurt, die zugleich auch ihre Betreuungslehrerin ist. Doch das Homeschooling erschwert Franziska Jacob nun den Start ins Berufsleben als Grundschullehrerin.

Unterricht vor Erwachsenen statt vor Kindern

Nachmittags bereitet Franziska Jacob Unterricht vor. Das gehört zu ihrer Ausbildung. Mit einer PowerPoint-Präsentation arbeitet sie ein Konzept aus. Damit will sie Grundschulkindern erklären, welche Dinge schwimmen und welche im Wasser sinken. Fotos von unterschiedlichen Materialien wie Kork, Metall und Holz bindet sie in ihre Präsentation mit ein. Am nächsten Morgen hält sie ihren Unterricht nicht vor Erstklässlern. Per Videokonferenz sehen ihr Erwachsene zu. Neben dem Seminarleiter Ellmar Lehmann verfolgen zwölf Lehramtsanwärterinnen und -anwärter ihren Unterricht.

Feedback der Kinder fehlt

Knapp 20 Minuten später bekommt sie von Teilnehmerinnen und Teilnehmern Feedback. Eine Lehramtsanwärterin erklärt ihr über den Laptop: "Ich finde es toll, dass du an die naturwissenschaftlichen Themen kindgerecht heranführst." Franziska Jacob hilft das Feedback. Dennoch, so betont sie, fehlt ihr etwas Wichtiges: "Ich habe nicht das Feedback der Kinder. Darum weiß ich nicht, ob sie alles so verstanden hätten, wie ich es erklärt habe." Außerdem vermisst sie die sogenannten Unterrichtsmitschauen. Dabei würde sie den anderen Lehramtsanwärterinnen und –anwärter zusehen, wie sie ihren Präsenzunterricht vor Kindern gestalten. So könnte sie weitere wertvolle Erfahrungen sammeln.

Junge Grundschullehrkräfte können sich weniger ausprobieren

Auch ihr Seminarleiter Ellmar Lehmann sieht ein großes Problem beim fehlenden Präsenzunterricht. Er lehrt Franziska Jacob und ihre Kolleginnen und Kollegen an zwei Vormittagen in der Woche. Nach seinen Worten können die Nachwuchslehrkräfte nicht ausprobieren, wie sie eine Klasse führen. Außerdem fehle ihnen die Möglichkeit, ihr Einfühlungsvermögen zu testen. "Gerade Erstklässler muss man für den Unterricht begeistern können", sagt Ellmar Lehmann. "Und dieses Erleben in der Klasse komme für die jungen Grundschullehrkräfte momentan zu kurz."

Trotz Distanzunterricht gut auf Berufsleben vorbereitet

Laut Franziska Jacob habe der Distanzunterricht auch etwas Positives. "Ich habe Erfahrungen gesammelt, wie ich zukünftig Kinder, die krank zuhause bleiben müssen, durch Homeschooling besser unterstützen kann." Nächstes Jahr wird sie Klassenleiterin sein. Darauf fühle sie sich gut vorbereitet, obwohl ihr einige Wochen an Präsenzunterricht fehlen.