Corona: Erlanger Impfstoff-Lagerort bleibt streng geheim

Bis zu 260.000 Impfdosen können im Verteilzentrum der Uniklinik Erlangen aufbewahrt werden. Der Impfstoff von Biontech/Pfizer muss bei minus 75 Grad in speziellen Ultratiefkühlschränken gelagert werden. Das stelle eine neue Herausforderung dar, sagte der Chefapotheker des Universitätsklinikums Erlangen, Prof. Frank Dörje dem Bayerischen Rundfunk: "Der Impfstoff wurde ja als sogenannter mRNA-Impfstoff entwickelt. Das ist ja ein völlig neues Konzept und da ist man natürlich sehr vorsichtig in Sachen Stabilität und Haltbarkeit."

Verteilzentrum wird streng bewacht

Produziert wird der Impfstoff in Belgien. Lkw mit speziellen Kühlbehältern sollen die Impfdosen unter Polizeischutz in die acht Verteilzentren in Bayern bringen, unter anderem nach Erlangen. Angekommen im Universitätsklinikum wird der Impfstoff weiter streng bewacht. Die Zentrallager sollen "sicher und uneingeschränkt arbeiten können", hat Innenminister Joachim Herrmann bereits versprochen.

Lagerort bleibt geheim

Besonders in der Anfangszeit könnte der Impfstoff ein begehrtes Diebesgut sein, meint der Erlanger Chef-Apotheker Dörje. Wo genau die bis zu 260.000 Impfdosen aufbewahrt werden sollen, gibt das Universitätsklinikum deshalb nicht Preis. Auch vom Verteilzentrum aus wird der Impfstoff ultratiefgekühlt in die Impfzentren weitertransportiert. Dort wird er erwärmt. Aus einem Fläschchen Impfstoff werden fünf Dosen gemischt, bevor sie dann bei Raumtemperatur gespritzt werden so Dörje.

Verständnis für Skepsis

Dass es in der Bevölkerung auch Verunsicherung aufgrund des neuartigen mRNA-Impfstoffs gibt, kann der Chefapotheker des Universitätsklinikums Erlangen nachvollziehen. Dörje ist wegen der veröffentlichten Daten zum Impfstoff von dessen Sicherheit und Wirksamkeit überzeugt. Er selbst würde sich auch impfen lassen und ergänzt: "Das ist der Ausweg aus der Krise, sehen wir diesen neuen Impfstoff als positive Chance." Der Erlanger Mediziner rechnet noch in diesem Jahr mit ersten Impfstofflieferungen. "Egal ob Jahreswechsel oder Feiertage, wir stehen bereit", so Dörje.