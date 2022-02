Corona-Einschränkungen und Fachkräftemangel bremsen Wirtschaft

Der Start ins neue Jahr ist für Niederbayerns Wirtschaft nicht so glatt verlaufen, wie zuletzt erhofft. Das meldet die Industrie- und Handelskammer (IHK) Niederbayern am Mittwoch.

65 Prozent der Tourismusbetriebe bewerten ihre Lage als schlecht

Hintergrund ist die neueste Konjunkturumfrage der IHK unter den Betrieben aus Industrie, Handel, Dienstleistungsbereich und Tourismus. Nachdem sich zuvor in zwei Umfragerunden hintereinander ein Aufwärtstrend gezeigt hatte, sinkt der IHK-Konjunkturklimaindikator, der die aktuelle Lage und Erwartungen zusammenfasst, nun leicht ab. Im Handel sowie in der Freizeit- und Tourismuswirtschaft sorgen vor allem die strengen Corona-Einschränkungen für eine schlechtere Beurteilung der aktuellen Situation. So bezeichneten 65 Prozent der befragten Tourismusbetriebe ihre Lage als "schlecht".

In der Industrie und im Dienstleistungssektor läuft es dagegen gut. Niederbayerns Wirtschaft gehe den Weg der Erholung aus der Krise mutig weiter, allerdings gebe es für die Betriebe einige große Hürden, so IHK-Präsident Thomas Leebmann. Der Fachkräftemangel als größtes Problem spitze sich weiter zu.

Belastung durch gestiegene Energiepreise

Eine große Belastung seien zudem die deutlich gestiegenen Preise für Energie, Rohstoffe, Vor- und Zwischenprodukte. Die Folge: Knapp 70 Prozent der Betriebe werden in den kommenden Monaten an der Preisschraube drehen – das ist ein neuer Höchststand. In die Konjunkturberichte der IHK Niederbayern fließen dreimal im Jahr die Einschätzungen von 490 regionalen Betrieben zu Wirtschaftslage und -erwartungen ein. Die befragten Unternehmen stellen eine repräsentative Auswahl aus den über 81.000 Mitgliedsbetrieben der IHK Niederbayern dar und kommen aus allen Wirtschaftszweigen und Unternehmensgrößen.