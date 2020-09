Corona: Dingolfing-Landau verhängt Maskenpflicht an Schulen

Der Landkreis Dingolfing-Landau überschreitet voraussichtlich den Schwellenwert von 50 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Deshalb entschied das Landratsamt mit sofortiger Wirkung, Maßnahmen zur Eindämmung des Infektionsgeschehens anzuordnen, wie die Behörde am Abend mitteilte.

Maskenpflicht in allen Schulen

Demnach gilt in allen Schulen – auch Grundschulen - im Landkreis ab Mittwoch eine generelle Maskenpflicht. Sie betrifft die Schüler sowie das Personal. In Kitas ist laut Landratsamt die Betreuung in festen Gruppen verpflichtend. Eine Maskenpflicht soll hier allerdings nur für das Personal gelten.

32 Corona-Infektionen in Firmen

Nach Auffälligkeiten im Zusammenhang mit vermehrten Corona-Infektionen in einer Firma im Landkreis hatte das Landratsamt kürzlich eine vorsorgliche Reihentestung veranlasst. Bei dieser habe man 32 positiv getestete Personen ermitteln können. Die Fälle verteilten sich auf mehrere Firmen, die zusammenarbeiteten, heißt es in der Mitteilung des Landratsamts.

Corona-Ausbruch in Mamming

Der Landkreis Dingolfing-Landau war bereits vor wenigen Wochen schon einmal ein Virus-Hotspot. Nach dem Corona-Ausbruch auf einem Gemüsehof und in einer Konservenfabrik in der Gemeinde Mamming waren damals Hunderte Infektionen bei Erntehelfern und Fabrikarbeitern festgestellt worden. Damals war das Infektionsgeschehen klar auf die betroffenen Betriebe beschränkt.