Corona: Diese Regionen in Schwaben liegen über Grenzwert 100

Die Landkreise Donau-Ries und Landkreis Augsburg sowie die Stadt Memmingen haben am Samstag (24.10.) den Grenzwert 100 überschritten, am Sonntag folgte dann auch noch die Stadt Kaufbeuren. Alle betroffenen Regionen liegen nach der neuen bayerischen Corona-Ampel im dunkelroten Bereich. Das LGL meldet für den Landkreis Donau-Ries 23 neue Infektionsfälle, damit steigt der 7-Tage-Inzidenz-Wert von 90,44 auf 103,9.

Die neuesten Corona-Entwicklungen in Schwaben finden sie hier.

Starker Anstieg im Kreis Augsburg und in Memmingen

Etwas überraschender sind die aktuellen Zahlen aus dem Landkreis Augsburg und der Stadt Memmingen. Im Landkreis Augsburg sind 89 neue Coronainfektionen gemeldet worden, so dass die 7-Tage-Inzidenz von 76,93 auf nunmehr 104,2 stieg. Noch rasanter ist der Anstieg in Memmingen. Dort ging der 7-Tage-Wert von 63,49 auf 117,9 (Stand: 24.10.) nach oben, insgesamt 30 neu gemeldet Infektionen sind dafür verantwortlich.

Neue Regeln greifen schon heute in Memmingen

Seit Samstag gilt in Memmingen die neue Stufe "Dunkelrot", das hat die Stadt in einer Pressemitteilung erklärt. Das heißt, Veranstaltungen aller Art dürfen nur noch mit 50 Teilnehmern stattfinden. Dazu zählen Kulturveranstaltungen, wie zum Beispiel Theater und Kinos, aber auch Sportveranstaltungen oder Vereinsversammlungen. Ausnahmen von der Begrenzung gibt es für Gottesdienste und Demonstrationen. Die Sperrstunde beginnt jetzt bereits um 21 Uhr.

Augsburgs Inzidenzwert steigt weiter

Für die Stadt Augsburg, die die 100er-Marke bereits vor einer Woche erreicht hatte, meldet das städtische Gesundheitsamt 134 neu gemeldete Covid-19-Fälle. Damit steigt die 7-Tage-Inzidenz weiter an und liegt jetzt bei 193,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen.

Kaufbeuren überschreitet Grenzwert

Auch in der Stadt Kaufbeuren steht die Corona-Ampel auf dunkelrot: Dort wurde am Sonntag der Inzidenzwert von 100 überschritten.Ab Montag (26.10.) gelten deswegen die Maßnahmen nach den Regelungen der Siebten Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung: Unter anderem Maskenpflicht auf Begegnungs- und Verkehrsflächen in allen öffentlichen Gebäuden, Beschränkungen bei privaten Feiern, sowie eine Sperrstunde für die Gastronomie von 21 bis 6 Uhr.