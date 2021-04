Corona: Diese Regeln gelten an Ostern in Oberbayern

Die gute Nachricht vorweg: Verbote gibt es nur wenige für Oster-Ausflügler in Oberbayern. Dafür aber Appelle an den gesunden Menschenverstand und an das Einhalten der nun seit mehr als einem Jahr eingeübten Regeln: vor allem Abstand halten und Maske tragen.

Maskenpflicht und Alkoholverbot

In der Rosenheimer Innenstadt gilt eine Maskenpflicht – auch im Freien. In Prien am Chiemsee müssen Ausflügler ebenfalls draußen eine Maske tragen, wenn sie an den Schären im Bereich des Hafens unterwegs sind. In Rosenheim ist an beliebten Plätzen der Alkoholkonsum verboten. Das gilt ebenfalls in Wasserburg, Kolbermoor und Bad Aibling.

In München ist das allgemeine Alkoholverbot zwar aufgehoben worden. In der Fußgängerzone und am Viktualienmarkt gilt es aber weiterhin. Die Polizei hat angekündigt, an Orten, wo häufig viele Menschen eng beieinander sind, verstärkt zu kontrollieren – also etwa am Gärtnerplatz oder im Englischen Garten.

Regeln für den Starnberger See

Am Starnberger See geht es allerdings nicht ganz ohne Verbote. Die Verantwortlichen halten nach der Erfahrung so mancher sonniger Wochenenden weiterhin die Stege gesperrt. Außerdem gilt an den Seepromenaden und an viel besuchten Plätzen in Starnberg weiterhin ein Alkoholverbot. Es wurde bis zum 20. April verlängert.

Schutz für Landschaft und Tierwelt

Auch die Natur braucht Schutz vor allzu vielen Besucherinnen und Besuchern. Im Naturpark Altmühltal und auch im Miesbacher Land erklären bei Bedarf ehrenamtliche Ranger den Ausflüglern das richtige Verhalten in der Natur. Auch dort setzen alle stärker auf Vernunft und Einsichtigkeit der Menschen als auf Verbote.

Ein Blick in die Zukunft

Währenddessen gehen die Planungen für eine bessere Besucherlenkung weiter. Harald Gmeiner, Chef des Tourismusverbands Alpenregion Tegernsee Schliersee, stellt eine "digitale Besucherlenkung" in Aussicht. Er sagte dem BR am Mittwoch: "Die Parkplätze sollen mit Echtzeit-Sensorik ausgestattet werden, damit wirklich verlässliche Informationen vorliegen. Die Daten werden mit anderen Daten kombiniert und sollen zu Prognosen führen, so dass man schon bei der Reiseplanung Orientierung hat, wo es überfüllt sein könnte." Doch klar ist auch: Bis so ein System eingeführt ist, wird es noch dauern.