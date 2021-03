Corona: Deutliche Entspannung in Bayerns Pflegeheimen

Auch wenn die Sieben-Tage-Inzidenz bayernweit in den vergangenen Tagen leicht gestiegen ist - aus den bayerischen Alten- und Pflegeheimen kommen gute Nachrichten. Dort entwickle sich die Corona-Lage "besonders erfreulich", sagte Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) nach einer Kabinettssitzung in München.

Während der landesweite Inzidenzwert bei 74,2 liege, sei er bei den über 80-Jährigen in den stationären Einrichtungen mit 52,3 deutlich niedriger. Das zeige, dass es gelinge, die Seniorenheime zu schützen - und damit jene Orte, in denen sehr viele besonders gefährdete Menschen lebten.

81 Prozent der Bewohner mindestens einmal geimpft

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) betonte, das Ausbruchsgeschehen in den Pflegeheimen habe sich "Gott sei Dank dramatisch verringert". Am 5. Januar gab es laut Ministerium unter den Bewohnern von stationären Einrichtungen 6.949 Erkrankte, am 11. Februar noch 2.411. Wenn man sehe, dass diese Zahl mittlerweile auf 296 Bewohnerinnen und Bewohner gesunken sei, "dann ist das wirklich die gute Botschaft des Tages", sagte Holetschek.

Auf einem "guten Weg" sind dem Minister zufolge auch die Impfungen in den Einrichtungen: 97 Prozent der Alten- und Pflegeheime seien von Impfteams aufgesucht worden. "81 Prozent der Bewohner wurden bereits geimpft, da stehen jetzt schon die Zweitimpfungen an", erläuterte Holetschek. Auch 57 Prozent des Personals hätten schon die erste Impfung erhalten.

Heime: Bald wohl gelockerte Besuchsregeln

Wegen der Entspannung in Bayerns Alten- und Pflegeheimen könnte es dort ab Ende März gelockerte Besuchsregeln geben. "Das ist richtig und notwendig", betonte Holetschek und verwies auf die hohe Impfquote in den Einrichtungen. Perspektivisch soll demnach nicht mehr nur eine feste Besuchsperson pro Bewohner ins Heim dürfen. Stattdessen wolle man "weiter aufmachen", dann könne "vielleicht auch wieder in Gruppen was möglich" sein. Holetschek zufolge ist für die Bewohner wichtig, "dass sie nicht isoliert werden, sondern dass sie wieder gemeinsam auch Freude am Leben in diesen Einrichtungen finden können".

Das regelmäßige Testen von Mitarbeitern soll laut dem Minister weitergehen, auch wenn die dreimalige wöchentliche Testpflicht für das Personal zuletzt vom Bayerisches Verwaltungsgerichtshof gekippt wurde. "Wir haben jetzt eine neue Rechtsgrundlage geschaffen, indem wir es an die Inzidenz angekoppelt haben", sagte Holetschek. Seinen Angaben zufolge sollen die Kommunen für das Heimpersonal künftig zweimal wöchentliche Tests anberaumen - je nach Ausbruchsgeschehen und Impfquote vor Ort.

SPD: Heimbewohner und ihre Familien werden vertröstet

Die SPD-Gesundheitsexpertin im Landtag, Ruth Waldmann warf der Staatsregierung vor, das Versprechen auf mehr Kontakte in stationären Einrichtungen gebrochen zu haben. "Vor über einer Woche hat der Gesundheitsminister groß angekündigt, die strengen Kontaktbeschränkungen zu lockern, weil die Heime inzwischen weitgehend durchgeimpft sind und die Infektionszahlen dort stark sinken." Die neue Verordnung der Staatsregierung enthalte dazu aber kein Wort. "Deswegen ist das eine Täuschung der Menschen und eine große Enttäuschung!"

Waldmann betonte, es sei noch nie sinnvoll gewesen, nur einer Einzelperson statt Menschen aus einem Haushalt Besuche in Heimen zu erlauben. "Spätestens jetzt muss das schnell geändert werden." Die Verzweiflung in vielen Familien sei groß, weil viele Heimbewohner oft monatelang isoliert und einsam gewesen seien. "Nun werden die Leute auch noch mit jetzt nur noch vagen Ankündigungen auf Ende des Monats vertröstet", kritisierte die SPD-Abgeordnete.

Bislang viele Corona-Tote in Alten- und Pflegeheimen

Von den Menschen, die an oder mit Covid-19 gestorben sind, stammt ein großer Teil aus Alten- und Pflegeheimen. Die deutliche Entspannung dort könnte daher perspektivisch auch Einfluss auf politische Entscheidungen haben: Zuletzt forderten mehrere Politiker, für die Bewertung der Lage neben der Zahl der Neuinfektionen auch andere Parameter einzubeziehen. Während Ministerpräsident Markus Söder (CSU) die Inzidenz am Freitag als weiterhin "verlässlichsten Wert" bezeichnete, gab es zuletzt innerhalb der Regierungskoalition aus CSU und Freien Wählern leichte Bewegung.

Selbsttests als Türöffner - genaue Umsetzung offen

Ein weiterer Schritt in Richtung Normalität sollen Corona-Selbsttests sein. Perspektivisch sollen sie bei bestimmten Inzidenzwerten den Besuch von Zoos, Biergärten oder anderen Orten ermöglichen. Wie genau das in der Praxis aussehen soll, ist aber derzeit offen. Holetschek sprach von einem "Thema, das wir noch gemeinsam erschließen müssen". Er betonte: "Ich muss natürlich die Kontrolle und die Nachverfolgbarkeit dieser Testungen irgendwo sicherstellen, sonst machen sie keinen Sinn."

Ministerpräsident Söder wiederum hatte vor zwei Wochen gefordert, es brauche die Möglichkeit, zum Beispiel in einer App personifizierte Corona-Tests digital vorzeigen zu können. Holetschek sagte ebenfalls, nötig sei entweder eine digitale Erfassung - "oder ich muss es dann da machen - vor Ort". Laut dem Gesundheitsminister ist bislang auch offen, ob man einen positiven Schnelltest an das Gesundheitsamt melden muss. Gefragt nach einer möglichen Meldepflicht sagte Holetschek, er sei grundsätzlich ein Anhänger von Eigenverantwortung der Menschen.