Corona-Demos: So liefen die Versammlungen in Bayern

Die Anti-Corona-Proteste sind am Wochenende in die nächste Runde gegangen. Bayernweit waren rund 70 Versammlungen angemeldet. Tausende Menschen gingen in den bayerischen Städten auf die Straßen. Die größte Kundgebung fand in München statt.

Großteil der Demonstranten aus bürgerlichem Lager

"Alle Masken runter", "Freiheit statt Zwang" oder "Stopp die Corona-Diktatur" stand auf ihren Plakaten. 1.000 Menschen waren bei der Münchner Demo zugelassen. Als die Teilnehmerzahl bereits vor dem Start der Kundgebung erreicht war, ließ die Polizei keine weiteren Demonstranten mehr auf das abgesperrte Gelände auf der Münchner Theresienwiese.

Die Haupt-Kritik der Teilnehmer lautete, dass die Maßnahmen der Regierung für übertrieben seien und die Politik und die Medien Panikmache betreiben würden. Unter den Demonstranten waren auch Personen aus dem politisch rechten oder linken Spektrum, Verschwörungstheoretiker und Impfgegner. Der Protest verlief friedlich. Die allermeisten Demonstranten hielten sich an den nötigen Mindestabstand von anderthalb Metern.

Viele Demonstranten dicht gedrängt am Rand der Theresienwiese

Umso mehr hatte die Polizei außerhalb des Demogeländes zu tun. Im Umfeld der Theresienwiese sammelten sich bis zu 2.500 Menschen, die nicht mehr aufs Gelände durften. Zum Teil standen sie dicht gedrängt am Rand der Theresienwiese und reagierten auf die Lautsprecherdurchsagen der Polizei mit Buhrufen und "Wir sind frei"-Sprechchören. Die Polizei schritt ein, trug einzelne Demonstranten weg und nahm mehr als 200 Personen kurzfristig in Gewahrsam.

Polizeisprecher Marcus da Gloria Martins war mit dem Einsatz zufrieden. Die Polizei musste demnach keine körperliche Gewalt anwenden.