Corona-Demos: Politologe warnt vor Stigmatisierung

Alexander Straßner, Politikwissenschaftler und Extremismusforscher an der Uni Regensburg, sieht die zunehmende Polarisierung beim Thema Corona-Maßnahmen mit Sorge. Anstatt sich gegenseitig zu stigmatisieren, sollten beide Seiten ins Gespräch kommen, fordert er. Der Gegenseite pauschal einen Stempel aufzudrücken und so ihre Argumente vom Diskurs auszuschließen, sei nicht der richtige Weg.

Debatte um "Rechte" lenkt ab

Teilnehmenden von Corona-Demos werde oft unterstellt, sie würden sich nicht klar von Rechtsradikalen abgrenzen oder mit ihnen sympathisieren. Damit werde der Kern der Diskussion auf einen Nebenaspekt gelenkt, meint Straßner. Zwar seien unter den Maßnahmengegnern tatsächlich auch Rechtsradikale. Dennoch dürften nicht alle über einen Kamm geschert werden, mahnt Straßner.

Einer ganzen Gruppe von Demonstranten als Totschlagargument den rechten Stempel aufzudrücken, unterbinde jede inhaltliche Diskussion. "Rechts wird zu einem Stigma der moralischen Unausgereiftheit, der Menschenverachtung", so Straßner. "Wenn jemand rechts ist, darf er am Diskurs gar nicht mehr partizipieren, weil er ja in irgendeiner Art und Weise eine menschenverachtende Ideologie einnimmt. Und das ist für einen Diskurs ein ausgesprochenes Problem", analysiert der Wissenschaftler.

Erst informieren, dann demonstrieren

Wer eine Corona-Maßnahme kritisiere, dem werde unterstellt, ein "Agent der Gegenseite" zu sein, ein Querdenker, Schwurbler oder gar Nazi. Die Impfung gelte als wichtig und solidarisch, was im Umkehrschluss heiße, dass Impfgegner unsolidarisch und unethisch sein müssen, beobachtet Straßner. Das ist aus seiner Sicht für einen gesellschaftlichen Diskurs ein Problem, weil diejenigen, die sachliche Argumente gegen die Impfung vorbrächten, auf diese Art und Weise in die Opposition gedrängt würden.

Straßner rät dazu, sich im Vorfeld zu informieren, wer genau eine Veranstaltung organisiert und welches Ziel die Anmelder verfolgen. Komme es auf einer Demonstration zum Beispiel zu gewaltsamen Handlungen gegen Ordnungskräfte oder würden verfassungsfeindliche Symbole gezeigt, dann habe man entweder die Möglichkeit, diese Menschen darauf anzusprechen, es zu unterlassen, oder die Veranstaltung selbst zu verlassen.