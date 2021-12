Corona-Demos in München: Polizei unzufrieden mit Einsatzverlauf

Auch am Tag danach sorgt die Demonstration von rund 3.700 Menschen in der Münchner Innenstadt für Diskussionen. Zwar war die Stimmung größtenteils friedlich, es kam jedoch zu mehreren Vorfällen: Einzelne Journalisten sollen von Burschenschaftsmitgliedern angegangen worden sein, zahlreiche Teilnehmer der Kundgebung folgten nicht den Anweisungen der Polizei und behinderten den Verkehr auf der Straße und Trambahnschienen.

Maskenpflicht missachtet, Straßenverkehr behindert

Bereits während der Kundgebung hätten sich zuerst wenige und dann immer mehr Demonstrantinnen und Demonstranten nicht an die Maskenpflicht gehalten, heißt es im Lagebericht der Polizei heute. Nach der angemeldeten Kundgebung hätten sich laut Polizeisprecher Benjamin Castro Tellez dann rund 1.000 Teilnehmer entgegen der Auflagen in zwei Demozügen in der Innenstadt weiter bewegt. Dabei hätten sie stellenweise den Straßenverkehr und auch die Straßenbahn erheblich behindert. Die Beamten hätten versucht, moderierend auf die Teilnehmer einzuwirken, was nicht gefruchtet habe. Es kam zu 28 Festnahmen, unter anderem wegen Beleidigung und Körperverletzung. Außerdem wurden mehr als 18 Menschen angezeigt, weil sie trotz mehrfacher Aufforderung gegen die FFP2-Maskenpflicht verstoßen hatten.

Polizei: "Nicht zufrieden mit Einsatzverlauf"

Die Kundgebung war diesmal nur als "stationäre Versammlung" genehmigt worden. Wegen der Demonstrationszüge werde nun "wegen Durchführung einer nicht angezeigten Versammlung" gegen den Versammlungsleiter ermittelt, teilte die Polizei mit. Gleichzeitig werde man den Einsatz gemeinsam mit dem Kreisverwaltungsreferat (KVR) der Stadt München nachbereiten, so Sprecher Castro Tellez: "Wir sind als Münchner Polizei mit dem Einsatzverlauf nicht zufrieden und werden für künftige Versammlungen unsere Konsequenzen daraus ziehen." Welche Konsequenzen die Polizei genau damit meint, blieb heute offen.

Heterogenes Bild auf Demonstration

Das Bild der Versammlungsteilnehmer sei sehr heterogen gewesen, sagt der Polizeisprecher, "wir haben in der Versammlung aber Personen der rechten Szene in München identifizieren können". Ein stärkeres Eingreifen sei bisweilen nicht einfach, da die Versammlungsfreiheit ein hohes Gut sei und die Polizei auch verfassungsrechtliche Vorgaben habe. Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) zeigte sich verärgert über die Parolen vieler Demonstranten. Unterdessen soll es auch Übergriffe auf berichtende Fotografen gegeben haben.

Innenminister Herrmann: "Gezielte Strategie, Behörden auszutricksen"

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) vermutet hinter dem Vorgehen der Demoorganisatoren indessen eine gezieltes Austricksen der Behörden: "Manche Demos werden überhaupt nicht angemeldet, manche werden mit weniger Teilnehmern angemeldet – man muss den Eindruck haben, da steckt aus der Querdenker-Szene eine Strategie dahinter."

Die Polizei werde ihre Präsenz auf den Demonstrationen massiv verstärken, etwa auf der angemeldeten Protestkundgebung der AfD in Nürnberg am Wochenende, aber auch bei weiteren angekündigten Demos aus dem Spektrum der Querdenker. Gleichzeitig räumt Herrmann ein, dass es jedermanns Recht sei, an Demonstrationen teilzunehmen, er appelliere nur an alle positiv-engagierten Bürgerinnen und Bürger genau hinzusehen, wo sie da mitlaufen: "Dort wo ganz eindeutig Extremisten unterwegs sind, etwa NPD oder Dritter Weg, da kann ich nur dringend empfehlen, sich dem fernzuhalten – man muss sich nicht mit solchen Leuten gemein machen."

Zu einzelnen Meldungen auf Twitter, dass auf der Versammlung in München auch Journalisten drangsaliert wurden, sagt Herrmann: "Es ist unsere klare Aufgabe der Polizei, dass sie alle Vertreter der Medien vor Angriffen schützt."

Gewerkschafter: "Polizei muss Verhältnismäßigkeit wahren"

Der stellvertretende Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG) in Bayern, Jürgen Ascherl, wirbt um Verständnis für die schwierige Aufgabe der Polizisten im Einsatz: "Die Kollegen müssen immer abwägen und die Verhältnismäßigkeit wahren – bei einem Störer in die Menge zu gehen und die Sache eskalieren zu lassen, könnte noch mehr Unmut verursachen. Hier sei Fingerspitzengefühl nötig. "Bei Straftaten allerdings schreiten die Beamten sofort ein", so Ascherl. Die Kritik an einem zu zögerlichen Vorgehen der Polizei weist er zurück. Die Polizeiführer hätten gewöhnlich alles im Blick und könnten einzelne Störer auch später noch aus der Masse ziehen. Das Klientel auf Demos rund um die Corona-Maßnahmen sei "schwierig", sagt Ascherl: "Da sind normale Bürger mit dabei, die sich aus Angst nicht impfen lassen, aber auch Leute aus dem rechten und linken Spektrum und darunter auch Extremisten." Die Personalstärke der Polizei sei bei Demos im Zusammenhang mit Corona bisher ausreichend gewesen, man habe "eher mehr Polizisten im Einsatz als zu wenig", so Ascherl.