Corona-Demos in Bayern: Was die Organisatoren bewegt

Corona-Demos - Ein Platz für Rechte?

Auch wenn die Veranstalterin der Münchner Demonstration, Kotthoff, jede Nähe zu Rechten vehement bestreitet, gibt es aus der rechten Ecke Sympathien für die derzeitigen Veranstaltungen und Demonstrationen. So teilte der bayerische AfD-Bundestagsabgeordnete Petr Bystron auf seiner Facebook-Seite den bundesweiten Zeitplan für die sogenannten "Spaziergänge für Spinner und Wirrköpfe", die auch in kleineren bayerischen Orten wie Nördlingen, Beilngries oder Bad Wörishofen angekündigt waren.

Und auch bekannte Rechtsextreme hielten sich am Samstag im Umfeld der Demonstration in München auf. Rund 25 von ihnen wollten am Fischbrunnen eine eigene Veranstaltung abhalten, die jedoch von der Polizei aufgelöst wurde, weil sie nicht ordnungsgemäß angemeldet war.

In Nürnberg hatten mehrere stadtbekannte Rechtsextremisten zur Demonstration vor der Lorenzkirche aufgerufen. Das berichtete Stephan Doll, Sprecher der Allianz gegen Rechtsextremismus, dem Bayerischen Rundfunk.

Rechtsextremismus-Expertin Birgit Mair kritisierte im BR: "Wenn man die Bewegungen im Internet ein bisschen beobachtet hätte, hätte man ahnen können, dass sich da etwas zusammenbraut." Impfgegner seien in Nürnberg gemeinsam mit Anhängern von Verschwörungstheorien und Neonazis aufgetreten. Dabei würden die Demonstrierenden die Gefahr durch das Coronavirus verharmlosen und die Schutzmaßnahmen der Bundesregierung diskreditieren, so Mair.

Organisation über Chat-Gruppen

Wer nach offiziellen Aufrufen für die Demonstration am Samstag sucht, um Sympathisanten ausfindig zu machen, tut sich schwer. Denn klassische Aufrufe sind weder online noch offline zu finden. Der Grund: Die Demonstrationen werden größtenteils über Chatgruppen organisiert. Dort wird die Veranstaltung angekündigt und verbreitet sich dann sehr schnell über verschiedenste weitere Chatgruppen weiter.

Vielfach wird hier der Messenger-Dienst Telegram genutzt. Dieser hat einen großen Vorteil: Bei Telegram können Gruppen bis zu 200.000 Mitglieder haben - und Channels, in denen wenige schreiben und der Rest nur mitliest, gar unbegrenzt viele (und anonym bleibende) Follower.

Auch die Demonstration in München wurde per Telegram verbreitet. Eigentlich finde fast der gesamte Austausch der Aktivisten über den Messengerdienst statt, so Organisatorin Kotthoff.

Münchner Organisatorin überrascht über Teilnehmerzahl

Dass sich in München am Marienplatz statt der angemeldeten 80 Personen letztlich 3.000 Menschen versammelten, haben zahlreiche Politiker scharf kritisiert. Innenminister Joachim Herrmann kündigte Konsequenzen an.

Petra Kotthoff, Versammlungsleiterin bei der Demo in München, betont, sie habe alles versucht, um die Auflagen einzuhalten. Allerdings sei ihr das angesichts der großen Menschenmasse nur für den kleinen, abgesperrten Teil des Marienplatzes gelungen, auf dem ihre Kundgebung offiziell stattfand. Rund um die Veranstaltung sammelten sich jedoch schnell mehr und mehr Leute. Man habe zwar schon mit einigen hundert Demonstranten gerechnet, dieses Ausmaß sei jedoch völlig überraschend gewesen, so Petra Kotthoff.

Auch wenn die Corona-Maßnahmen nach und nach gelockert werden, wird in den kommenden Wochen weiter demonstriert werden, wie Kotthoff ankündigte.