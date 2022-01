Corona-Demos: Herrmann will schärfer gegen Extremisten vorgehen

Der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Bayerns Innenminister Herrmann (CSU), will schärfer gegen extremistische Gewalttäter bei Corona-Protesten vorgehen. Seine ausdrückliche Warnung richte sich an gewaltbereite Brandstifter, die Proteste zur Verbreitung ihrer radikalen Vorstellungen ausnutzen wollen, sagte er den Zeitungen der "Funke Mediengruppe".

Herrmann: Demokratie muss Proteste aushalten

Herrmann kündigte eine stärkere Beobachtung extremistischer Gruppen an. Der bayerische Verfassungsschutz habe hierbei vor allem Rechtsextremisten und sogenannte Reichsbürger im Blick, sagte Herrmann: "Entsprechende Mobilisierungserkenntnisse werden umgehend an die Polizei weitergegeben."

Gleichzeitig warnte der Innenminister davor, die Proteste pauschal zu verteufeln. "Selbstverständlich gehört es zur Meinungs- und Versammlungsfreiheit, dass Gegner von Corona-Maßnahmen und Kritiker einer Impfpflicht demonstrieren können." Solange sich die Demonstranten an die Versammlungsregeln halten würden, müsse das die freiheitliche Demokratie aushalten.

Kritik nach Demo in Nürnberg

Am Wochenende waren wieder mehrere Tausend Menschen bundesweit auf die Straße gegangen, um gegen die Corona-Politik der Bundesregierung zu demonstrieren.

Die Veranstaltung in Nürnberg wurde von vielen Menschen in sozialen Medien scharf kritisiert. Sie fand am Volksfestplatz in unmittelbarer Nähe zum ehemaligen NS-Reichsparteitagsgelände statt. Der Schauspieler Marcus Mittermeier ("München Mord") schrieb bei Twitter: "Querdenken ist da angekommen, wo sie hinwollen: heute Demo am Reichsparteitagsgelände. Am Jahrestag der Machtergreifung." Am 30. Januar 1933 war Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt worden.