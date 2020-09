Corona-Demonstrationszug in München vorzeitig beendet

In München ist ein Protestzug der Gegner der Corona-Sicherheitsmaßnahmen vorzeitig beendet worden. Die Teilnehmer waren vom Odeonsplatz in Richtung Theresienwiese gezogen. Die Polizei hielt den Zug zwischenzeitlich an, weil sich ihr zufolge viele Demonstranten nicht an die Infektionsschutzauflagen hielten. "Es wird nur vereinzelt Mund-Nasen-Schutz getragen", teilte die Münchner Polizei auf Twitter mit.