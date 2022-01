Corona-Demonstranten wollen Allgemeinverfügung ignorieren

"MEGA-DEMO IN NÜRNBERG" – unter diesem Motto ruft der Anmelder eines Corona-Protests für den morgigen Sonntag zu einer Kundgebung in Nürnberg auf und hofft auf 30.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Weil die Stadt befürchtet, dass bei einer Groß-Demo das Einhalten von Mindestabständen und die Maskenpflicht nicht kontrolliert werden kann, hat das Ordnungsamt eine stationäre Kundgebung am Volksfestplatz angeordnet und eine Demonstration durch die Stadt untersagt. Zudem wurde eine Allgemeinverfügung verhängt, mit der unangemeldete Demonstrationen verhindert werden sollen.

"Scheißegal, was die Stadt verboten hat"

Die Szene sammelt sich vor allem in Telegram-Chatgruppen und hetzt dort gegen die Behörden: "Immer mehr Menschen haben die Nase voll von dieser Diktatur und Manipulation", heißt es da beispielsweise in Bezug auf die Allgemeinverfügung. Ein anderer schreibt: "Ist doch scheißegal, was die Stadt verboten hat, ich geh für meine Freiheit auch kämpfen." Seit Tagen wird dazu aufgerufen, trotz der Allgemeinverfügung "spazieren zu gehen", also einen unangemeldeten Corona-Protest durchzuführen. So meint ein Chat-Teilnehmer: "30.000 oder mehr zu stoppen wird selbst die Polizei nicht schaffen, daher zusammen kommen und zusammen spazieren!"

Demo-Anmelder mobilisiert mit Hilfe eines Rechtsextremen

Angemeldet hat die stationäre Versammlung die Gruppierung "Schüler stehen auf". Dabei handelt es sich nach BR-Informationen um das Projekt eines 17-Jährigen, der seit Monaten im Querdenken-Milieu aktiv ist. Wie auch bei der letzten von ihm organisierten Demonstration mit 12.000 Teilnehmern in Nürnberg, mobilisiert der 17-Jährige erneut mit Hilfe des einflussreichen rechtsextremen Aktivisten Ignaz Bearth. In einem Video fordert der Schweizer zur Teilnahme in Nürnberg auf: "Es ist wichtig, dass wir Impulse setzen, dass wir auf die Straße gehen, Großdemos, kleine Demos, alles wichtig."

"Schüler stehen auf"-Organisator teilt AfD und Pegida-Beiträge

Auf die Frage, warum der Nürnberger Demo-Anmelder sich erneut von einem rechtsextremen Akteur unterstützen lässt, antwortet dieser dem BR: "Jede Person, jede Gruppierung, darf für unsere Veranstaltung mobilisieren. Wir sehen Ignaz Bearth als coronakritischen Streamer und nicht als Rechtsextremisten." Eine Abgrenzung nach Rechtsaußen gibt es demnach nicht. Kein Wunder, der Demo-Organisator teilte bei Telegram selbst Beiträge des rechtsextremen AfD-Politikers Björn Höcke oder Nachrichten vom Gründer der Pegida-Bewegung, Lutz Bachmann. In einem vom Demo-Anmelder weiter verbreiteten Posting Bachmanns bezeichnet dieser Polizeibeamte als "Prügel-SA".

Distanzierungen im Querdenken-Milieu

Der Versammlungsleiter der "Schüler stehen auf"-Kundgebung ist nach BR-Informationen ein 53-jähriger Rechtsanwalt. Dieser behauptet in einer schriftlichen Stellungnahme an den BR, dass "jede Form von Extremismus, Faschismus, Radikalisierung oder Gewalt auf unserer Versammlung am 30.1.22 gänzlich fehl am Platz ist." Sie würden diese Formen "nicht dulden und unterbinden." Der Rechtsanwalt gehörte laut eigenen Angaben zum Kernteam von "Querdenken 911". Diese Gruppe wiederum betonte in einer ungewöhnlichen Pressemitteilung, dass sie auf die Versammlung am Sonntag keinen "Einfluss" habe und "nicht involviert" sei. Der 17-jährige Demo-Anmelder sieht darin eine "Spaltung des Widerstands" und erhielt intern Unterstützung eines äußerst radikalen Akteurs aus dem Raum Nürnberg. Wegen der am Sonntag geplanten Versammlung und möglichen unangemeldeten Corona-Protestzügen bereiten sich die Behörden nach BR-Informationen auf einen langen Einsatz vor.