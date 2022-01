Corona-Demonstrant: Bei Telegram radikal, im Interview harmlos

Michael D. hat mit Beginn der Corona-Pandemie eine der ersten Chatgruppen bei Telegram gegründet. "Widerstand Nürnberg/Fürth/Erlangen" hat er die Gruppe genannt, mittlerweile heißt sie anders. In dieser teilt der Mann aus dem Raum Nürnberg Verschwörungsmythen, ruft zum Widerstand gegen die Corona-Politik auf und wünscht sich offenbar einen Umsturz. Im Internet jedoch hat sich der Mann einen anderen Namen gegeben, dort tritt er nicht mit seinem Vornamen auf.

Radikaler Demonstrant tritt bei Corona-Demos auf

Seinen Telegram-Kanälen folgen mittlerweile mehr als 7.100 Menschen. Auch bei den Corona-Demonstrationen tritt der Akteur seit Beginn der Pandemie auf. Nach eigenen Aussagen hat der Mann schon im ersten Pandemiejahr 2020 in einem Nürnberger Krankenhaus Hausverbot erhalten, weil er für einen Krankenbesuch keine Maske tragen wollte. Als hinzugerufene Polizeibeamte ihm einen Platzverweis aussprachen, entgegnete er diesen laut eigenen Angaben "Willkommen in der neuen Diktatur".

"Wir befinden uns im Krieg"

Ende 2020 wurden in der Querdenken-Szene gezielt Gerüchte über angebliche Todesfälle von Kindern gestreut, die aufgrund der Maske gestorben seien. "13 Jahre, zwei Kinder – tot wegen Maske" – mit solchen unbelegten Behauptungen bei Telegram versuchten die "Corona-Kritiker", gezielt Verunsicherung und Wut zu schüren. Auch der fränkische Aktivist äußerte sich zu einem solchen Fall in einer Videobotschaft, die dem Bayerischen Rundfunk vorliegt. Er forderte seine Anhänger darin auf: "Ihr müsst euch jetzt im Klaren darüber sein, dass wir uns im Krieg befinden. (..) Hier geht es nicht um Corona. Es ging nie um Corona."

Vor Corona kein Rechtsextremist, dann folgten Reichsbürger-Thesen

Auch auf die Polizei könne man sich demnach nicht verlassen, diese würde nur "der Firma BRD, dem Regime" dienen. Eine bekannte Floskel aus der Reichsbürgerszene, die behauptet, dass das historische Deutsche Reich nach wie vor bestehe und die Bundesrepublik kein souveräner Staat, sondern nur eine Firma ohne Rechtsgrundlage sei. In den vergangenen Monaten trat er auch beim rechtsextremen "Compact Magazin" als Interviewpartner auf. Die monatlich erscheinende Zeitschrift, die auch online aktiv ist, ist ein Sprachrohr und eine der reichweitenstärksten Plattformen der sogenannten "Neuen Rechten", warnt vor einer angeblichen "Corona-Diktatur" und berichtet von "Geschichtslügen gegen Deutschland". Michael D. ist Szenekennern vor Ausbruch der Corona-Pandemie nicht als Akteur der organisierten rechtsextremen Szene aufgefallen. Es scheint, als habe er sich während der Corona-Pandemie radikalisiert.

Träumereien von einem Umsturz

Weiter forderte der Mann seine Anhänger auf, eine "Bürgerwehr" zu gründen, mit dieser solle man "extremen Widerstand" leisten. "Wir werden ab jetzt unsere eigenen Gesetze machen." Gleichzeitig drohte er: "Wir lassen uns nicht mehr von der Polizei und von diesem Regime vorschreiben, was wir tun dürfen." Denn mit Demonstrationen würde man nichts erreichen. Michael D. träumt offenbar von einem Umsturz, behauptete nach einer Querdenken-Demo in Berlin, an der 38.000 Menschen teilnahmen: "In anderen Ländern wurden Regierungen gestürzt, mit nicht mal 100.000 Menschen. Wir waren so viele. Was haben wir getan? Wir waren dumm rumgestanden, haben uns vorführen lassen."

Selbstverharmlosung im Interview

Im Januar dieses Jahres nahm Michael D. an einer Demonstration der Gruppe "Team Menschenrechte" im mittelfränkischen Fürth teil. Angesprochen auf derlei Umsturzphantasien entgegnete er: "Ich rufe nicht auf, die Regierung zu stürzen, ich rufe die Menschen dazu auf, in die Eigenverantwortung zu kommen." Es ist eine gezielte Selbstverharmlosung der eigenen Inhalte, auf die vor allem extrem rechte Akteure seit Beginn der Pandemie setzen. So verteilte unter anderem ein ehemaliger NPD-Funktionär mit Gleichgesinnten bei einer Corona-Demo in Nürnberg das Grundgesetz und gab sich als besorgter Demokrat aus. Die Inszenierung funktionierte, ein lokales Medium meldete, Bürger würden das Grundgesetz verteilen und sich um die Grundrechtseingriffe sorgen. Das Vorgehen ist kein Einzelfall. Auch in anderen Bundesländern gingen Neonazis so vor. In Nordrhein-Westfalen beispielsweise verteilte ein bekannter Neonazi-Kader das sonst so verhasste Grundgesetz.

Radikalisierungs-Experte hat Corona-Demonstranten im Visier

Die Äußerungen von Michael D. hat auch ein Mitarbeiter der Radikalisierungsprävention in Bayern auf dem Schirm, der aus Sicherheitsgründen nicht öffentlich auftritt. "Seine Radikalisierung in der kurzen Zeit ist ein extremes Beispiel, aber sicher keine Ausnahme, auch wenn man bei den Corona-Protesten nicht von einer homogenen Masse ausgehen kann – das bestätigen ja auch jüngste Studien", sagte er dem BR. Demnach dürfe die Tatsache, dass auch Menschen aus dem bürgerlichen oder links-alternativen Spektrum an den Corona-Demos teilnehmen nicht darüber hinwegtäuschen, dass die gesetzten Meta-Themen in großen Teilen "neurechte, menschenfeindliche und oft auch antisemitische Erzählweisen und Ideen beinhalten."

Weltuntergangsszenarien werden munter verbreitet

In einem aktuellen Video, das dem BR vorliegt, wendet sich der fränkische Verschwörungsideologe Michael D. wieder an seine Anhänger. Dort gibt er sich ernüchtert, denn nach "21 Monaten im Widerstand" sei der Fortschritt "viel zu gering". Er selbst habe laut eigenen Angaben schon mehrere Gerichtsverfahren gehabt. Gleichzeitig ruft er dazu auf, keine Proteste mehr bei den Behörden anzumelden, wörtlich sagt er: "Ich melde keine scheiß Revolution beim Ordnungsamt an." In dem achtminütigen Video zeichnet der Aktivist zudem Weltuntergangsszenarien auf. "Wir sind in einer abgefuckten Zeit. Unsere Kinder werden jeden Tag gequält und wir auch. Und es wird auch jetzt keiner kommen und uns retten." Zudem kündigt er vorerst einen Rückzug an. Für seine Mitstreiter aber will er weiter erreichbar sein. Natürlich über Telegram, dem populärsten Kommunikationsmedium in der Szene.

Anhaltende Verschwörungsmythen bei Telegram

Die radikalen Töne des fränkischen Aktivisten sind dabei kein Einzelfall. Vor allem der Messengerdienst Telegram ist voll mit Umsturzfantasien, Drohungen gegen Politiker, Wissenschaftler, Journalisten und Polizisten. Das Bundeskriminalamt hat deswegen eine Taskforce ins Leben gerufen, um Straftäter bei Telegram zu identifizieren. Auch die privaten Wohnadressen von Politikern, wie beispielsweise von Ministerpräsident Markus Söder (CSU), werden immer wieder gestreut. In Bamberg warnt die Polizei mittlerweile vor rechtsextremen Verschwörungstheorien bei Telegram. Dort wird gerade behauptet, Polizeibeamte seien "Söldner" eines US-amerikanischen Großkonzerns.