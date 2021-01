Corona-Demo: Stadt Nürnberg und Polizei wehren sich gegen Kritik

Am Sonntag hatten sich in der Nürnberger Innenstadt mehrere hundert Menschen versammelt, um gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. Auf Videos, die in den sozialen Medien kursieren, war zu sehen, wie die Teilnehmer ohne Abstand und Maske zu Sambaklängen tanzten und sangen.

Der Nürnberger Stadtrechtsdirektor Olaf Kuch sagte dem Bayerischen Rundfunk (BR) nun, es gebe auch unter dem momentan geltenden Infektionsschutzgesetz sehr hohe Hürden, Kundgebungen zu verbieten. Darunter fallen auch Demonstrationen von Gegnern der aktuellen Corona-Politik.

Nach Demo in Nürnberg: Kritik an der Polizei

Unter anderem mehrere linke Gruppierungen wie das Bündnis "No-Nügida" kritisierten das Vorgehen der Polizei, die Kundgebung nur begleitet, aber nicht aufgelöst zu haben. Die Polizei teilte bereits am Sonntagabend mit, die Beamten hätten 117 Anzeigen wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz aufgenommen.

"Das sind angesichts des Inzidenzwertes in Nürnberg verheerende Zahlen, die durch ein von der Staatsregierung verfasstes, vorausschauendes Rahmen-Einsatzkonzept für die Polizeikräfte womöglich hätten verhindert werden können", wird Verena Osgyan, Landtagsabgeordnete der Grünen, in einer Pressemitteilung zitiert.

Polizei: Auflösung wäre nicht gerechtfertigt gewesen

Die Polizei verteidigte ihr Vorgehen. Auch wenn viele Demonstrationsteilnehmer gegen die Corona-Auflagen verstoßen hätten, indem sie zum Beispiel keinen Abstand hielten oder etwa keinen Mund-Nasen-Schutz trugen, wären derartige Ordnungswidrigkeiten kein ausreichender Grund, Versammlungen aufzulösen, heißt es in einer Mitteilung.

Polizeisprecherin Elke Schönwald sagte dem BR, eine Versammlung könne nur unter sehr hohen rechtlichen Hürden aufgelöst werden. Als Beispiel nannte Schönwald schwere Straftaten. Ordnungswidrigkeiten rechtfertigten dies nicht.

Polizeigewerkschaft fordert Demonstrationsverbot

Währenddessen kritisiert die Gewerkschaft der Polizei, GdP Bayern, wiederholt die Genehmigungen von Demonstrationen während des Lockdowns. Es sei nichts Neues, dass es bei Demonstrationen durch Unvernünftige und Unbelehrbare zu derartigen Verstößen komme. Nicht das Vorgehen der Einsatzkräfte der Polizei sei auch am Sonntag in Nürnberg das Problem gewesen, so Peter Pytlik von der GdP Bayern, sondern "dass solche Versammlungen und Demos überhaupt erst genehmigt bzw. ausgesprochene Verbote wieder aufgehoben werden."

Es sei schlicht nicht nachvollziehbar, dass massive Kontaktverbote im familiären Umfeld ausgesprochen würden und sich demgegenüber aber hunderte von Menschen in der Öffentlichkeit versammeln dürften. Pyltik ging auch noch einmal darauf ein, dass bei der Demonstration in Nürnberg jeweils fünf Anzeigen wegen Widerstands und Urkundenfälschung, 117 Verstöße nach dem Infektionsschutz und 50 Platzverweise verhängt worden seien. Die Kritik an der Strategie der Polizei sei deshalb nicht nachvollziehbar.