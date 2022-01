Weniger als erwartet: 4.000 bei Corona-Protest in Nürnberg

Am Volksfestplatz in Nürnberg ist die Veranstaltung der Initiative "Schüler stehen auf" gestartet. Dort hätten sich bisher um die 3.500 bis 4.000 Teilnehmer versammelt, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken dem Bayerischen Rundfunk. Die Polizei musste immer wieder auf die Maskenpflicht und den Mindestabstand hinweisen, weil Teilnehmer sich nicht an die Vorgaben hielten.

Ursprünglich 40.000 Teilnehmer erwartet

In Chatgruppen der Querdenken-Szene hatten Aktivisten im Vorfeld 40.000 Menschen erwartet. Obwohl der 17-Jährige, der die Veranstaltung angemeldet hat, auch über einen Akteur aus der rechtsextremen Szene für die Veranstaltung warb, distanzierte sich der 53-jährige Versammlungsleiter von "Rechts- und Linksextremismus".

Rechtsextreme Aktivisten vor Ort

Direkt vor der Bühne befindet sich eine Gruppe von rund 20 Aktivisten der rechtsextremen Identitären Bewegung. Es handelt sich, wie bei den Versammlungen üblich, um ein heterogenes Spektrum von Teilnehmern. Neben rechtsextremen Aktivisten finden sich auch Teilnehmer mit Friedens- und "Freie Linke"-Fahnen.

Allgemeinverfügung gegen spontane Corona-Proteste

Im Vorfeld der Versammlung hatte die Stadt Nürnberg den eigentlich geplanten Demonstrationszug durch die Südstadt untersagt. Stattdessen sollte die Veranstaltung stationär stattfinden. Ebenso hat das Nürnberger Ordnungsamt eine Allgemeinverfügung veröffentlicht, die spontane Corona-Demos in der Stadt untersagt.