Artikel mit Video-Inhalten

Corona-Demo in Nürnberg: Hunderte zogen durch die Innenstadt

In Nürnberg versammelten sich am Donnerstagabend über Tausend Menschen zu einem Corona-Protest in der Innenstadt. Mit Plakaten zogen sie durch die Straßen und demonstrierten gegen die aktuellen Corona-Maßnahmen der Regierung.