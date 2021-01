Corona-Demo in München trotz Ausgangssperre

Mehrere hundert Menschen haben am späten Abend in München vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof gegen die Corona-Auflagen demonstriert. Das Gericht hatte die "Querdenken"-Kundgebung genehmigt - trotz der nächtlichen Ausgangssperre in Bayern, die ab 21 Uhr gilt. Allerdings hatte es die Teilnehmerzahl auf 200 begrenzt.

Die Protestaktion, die von 20 bis 22.15 Uhr dauern sollte, verlief zunächst friedlich, wie ein Sprecher der Münchner Polizei sagte. Allerdings zählten die Beamten rund 300 Teilnehmer. Die Polizei war mit rund 500 Kräften im Einsatz, um unter anderem die Einhaltung der Maskenpflicht durchzusetzen.

Teilnehmerzahl der Corona-Demonstration begrenzt

Die Veranstalter hatten ursprünglich eine Genehmigung für 1.000 Personen angefragt. Das Kreisverwaltungsreferat München begrenzte die Zahl aber auf 200.

Das Bayerische Verwaltungsgericht hatte am Sonntag in einem Eilantrag entschieden und das Versammlungs- und Demonstrationsrecht über das Infektionsschutzrecht gestellt. Deshalb durfte trotz Ausgangssperre demonstriert werden. Die Begrenzung der Teilnehmerzahl auf 200 wurde aber bestätigt. Genehmigt wurde eine Dauer der Demonstration von 2 Stunden und 15 Minuten.