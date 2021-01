Trotz Verbot: Corona-Demo in Fürth - Polizei greift durch

Rund hundert Menschen waren in der Fürther Innenstadt zusammengekommen, um gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. Nach Angaben eines Polizeisprechers waren unter den Demonstranten auch polizeibekannte Corona-Leugner. Die Demonstranten waren nach Fürth ausgewichen, nachdem bereits Nürnberg und Stein die Protestveranstaltungen verboten hatten.

Polizei löst Versammlung auf

Die Polizei, die mit einem großen Aufgebot vor Ort war, löste die nicht genehmigte Versammlung nach kurzer Zeit auf. Sie beschlagnahmte Megafone und stellte die Personalien der Organisatoren fest. Zu gewaltsamen Auseinandersetzungen kam es nicht. Auch Verstöße gegen die Maskenpflicht waren nicht zu erkennen.

Gerichte bestätigen Demonstrationsverbote

Der Demonstration in Fürth waren juristische Verfahren vorausgegangen. Ursprünglich waren Kundgebungen in Nürnberg geplant, was aber von der Stadt nicht zugelassen wurde. Eine Kundgebung im benachbarten Stein im Landkreis Fürth wurde ebenfalls untersagt. Die Verbote wurden vom Verwaltungsgericht bzw. vom Bayerischen Verwaltungsgerichtshof bestätigt. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden dann rund 30 Kundgebungen in Fürth angemeldet, teilte eine Sprecherin der Stadt Fürth mit.

"Spontane Versammlung" in Fürth?

Die Organisatoren versuchten dann, die Aktionen in Fürth als "Spontankundgebungen" durchzuführen, die angeblich nicht vorher geplant waren. Doch auch diese Kundgebungen wurden von der Stadt Fürth verboten, weil sie "offenkundig" als Ersatzveranstaltungen für die verbotenen Demos in Nürnberg und Stein angesehen werden mussten, so die Einschätzung der Fürther Behörden. Vor genau zwei Wochen hatte die Querdenken-Szene in Nürnberg eine Kundgebung mit mehreren hundert Teilnehmern durchgeführt, ohne sich an Masken- und Abstandsregeln zu halten. Damals hatte die Polizei erst spät eingegriffen.