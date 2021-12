Corona-Demo in Ebern: Demonstranten distanzieren sich von Rechts

Am Bahnhof in Ebern haben sich am Mittwochabend immer mehr Menschen versammelt. Mit insgesamt rund 450 Personen hat sich dann der Protestzug in Bewegung gesetzt. Die Teilnehmer demonstrierten gegen die Corona-Maßnahmen. Der Protestzug erstreckte sich über etwa einhundert Meter.

Unter den Beteiligten waren sowohl junge Familien als auch ältere Menschen. Manche riefen "Freiheit, Frieden!". Im Gespräch mit dem BR grenzten sich Protestierende von Rechtsextremisten ab. Ein Demonstrant sagte etwa: "Ich distanziere mich von Rechten, die das hier missbrauchen – finde ich nicht in Ordnung."

Ungeimpfte fühlen sich diskriminiert

Die Proteste richten sich auch gegen die Impfpflicht. Ein Teilnehmer sagte dem BR, dass die Corona-Maßnahmen nicht mehr "verhältnismäßig" seien. Es werde unterschieden zwischen Geimpften und Ungeimpften. Dabei würden die Grundrechte doch für jeden gelten. Viele der Protestierenden fühlen sich aufgrund ihres Status nicht geimpft zu sein, diskriminiert. Einige befürchten den Verlust ihres Jobs.

Wie das Landratsamt Haßberge dem BR bestätigte, war die Versammlung nicht angemeldet. Wer diesen "Spaziergang" organisiert hat, ist nicht bekannt. Über soziale Netzwerke wie WhatsApp und Facebook wurden Zeit und Treffpunkt verbreitet, sagt Detlef Hauck, Einsatzleiter der Polizei.

Gegendemonstration plädiert für Corona-Impfung

Am Rande des Protestzuges formierte sich auch ein gutes Dutzend Personen zu einer Gegendemonstration. Auf einem ihrer Pappschilder stand beispielsweise "Impfung aus Solidarität". Einer der Gegendemonstranten sagte dem BR: "Wir haben uns überlegt, für die Geimpften und für die Maßnahmen, die die Regierung macht, einzustehen". Außerdem protestierte die kleine Gruppe gegen die angekündigte rechtsextremistische Beteiligung.

Rechtsextremistische Gruppierung hatte zur Demo aufgerufen

Zu dem Spaziergang in Ebern hatte auch eine rechtsextremistische Gruppierung aufgerufen: Das "Kollektiv Zukunft schaffen Heimat schützen", kurz KZSHS. Laut dem Bayerischen Landesamt für Verfassungsschutz haben Personen, die dieser Gruppierung zuzurechnen sind, an dem Protestzug teilgenommen. Außerdem waren unter den Teilnehmern nach Angaben des Verfassungsschutzes auch Personen, die der neonazistischen Partei Der Dritte Weg zugerechnet werden können.

Der Aufruf von KZSHS zur Versammlung lasse laut Verfassungsschutz auf den ersten Blick keinen Bezug zum Rechtsextremismus erkennen. Dies sei im Zuge der Anti-Corona-Proteste eine "beliebte Verschleierungstaktik von Rechtsextremisten mit dem Ziel, Anschluss an das bürgerliche Spektrum zu finden".

In einer Stellungnahme schreibt der Verfassungsschutz zu der Gruppierung: "KZSHS ist eine dem subkulturellen Rechtsextremismus zuzurechnende Gruppierung aus dem Raum Nordbayern mit einer ideologischen Nähe zum Neonazismus". Ein Sprecher ergänzte, dass die beiden Anfangsbuchstaben "KZ" bei der Abkürzung KZSHS nicht zufällig gewählt sein dürften. "Seit dem 15. Dezember 2021 mobilisiert die rechtsextremistische Gruppierung KZSHS offen einsehbar über den Messenger-Dienst Telegram für einen vorweihnachtlichen Spaziergang gegen die Spaltung", heißt es vom Landesamt.

Innenministerium sieht Gefahr der Radikalisierung

Das Bayerische Innenministerium sieht die Gefahr einer zunehmenden Radikalisierung der sogenannten Querdenker-Szene. Wie ein Sprecher des Ministeriums vor wenigen Tagen dem BR mitteilte, steige die Zahl der Versammlungsanmeldungen in Bayern ebenso wie der Zulauf zu den Demos.

Zudem ergänzte der Sprecher: "Auch wenn die meisten Versammlungen störungsfrei verlaufen, beobachten wir mit Sorge, dass ein kleiner, aber wachsender Teil aus dem rechtsextremistischen Bereich aus Reichsbürgern und Antisemiten diese Mischung aus Impfgegnern und Corona-Leugnern zu vereinnahmen versucht."

Demo in Ebern verlief friedlich

Die Demo der Corona-Maßnahmen-Gegner in Ebern ist ohne Störungen verlaufen. Zurück am Bahnhof löste sich der Protestzug wieder auf. Dass der unangemeldete Protestzug friedlich verlaufen ist, bestätigte auch der Polizeieinsatzleiter Detlef Hauck. Nach seinen Angaben bedankten sich Demonstrierende bei der Polizei, weil die Einsatzkräfte für Sicherheit gesorgt hatten. Laut Hauck bildetet die Menschenansammlung einen "Querschnitt der Gesellschaft" ab.