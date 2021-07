Corona: Das Wichtigste zu Sommerferien und Schulstart

Voller Präsenzunterricht sei die oberste Maxime, erklärte Bayerns Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler). Aber: Bei zu hohen Infektionszahlen "wird’s auch da schwierig", so Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) im "Bild"-Interview. Keine absolute Planungssicherheit also. Doch auch davon abgesehen gibt es einiges zu beachten für Sommerferien und Schulstart:

Sommerschule

Es gibt keine einheitliche Regelung in Bayern. Wer Schulstoff vertiefen oder nachholen möchte, muss deshalb an seiner Schule nachfragen, ob es Angebote gibt. Diese finden häufig in der ersten und letzten Ferienwoche statt. Die Anmeldebedingungen müssen einzeln erfragt werden.

Quarantäne

Immer mehr Urlaubsländer werden wegen stark steigender Infektionszahlen derzeit wieder zu Hochrisikogebieten erklärt. Darunter Spanien, Niederlande, Portugal, Großbritannien, Zypern und Tunesien. Das bedeutet für Rückkehrer aus diesen Ländern: Zeit für Quarantäne mit einplanen. Ohne Test zehn Tage, frühestens nach dem fünften Tag kann die Quarantäne durch einen negativen Corona-Test beendet werden.

Maskenpflicht

Das neue Schuljahr beginnt für alle Kinder mit Maske – auch im Klassenzimmer und unabhängig vom Inzidenzwert. So soll die Ansteckungsgefahr durch Reiserückkehrer eingedämmt werden. Wie lange die Maskenpflicht gilt, ist noch offen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sprach nach einer Kabinettssitzung von "zwei oder drei Wochen".

Testpflicht

Regelmäßige Selbst-Tests sind auch im neuen Schuljahr Pflicht an Bayerns Schulen. In den Grundschulen soll nach einer Übergangsphase auf PCR-Pool-Testung mit sogenannten Lutsch- oder Lolly-Tests umgestellt werden. Kultusminister Piazolo appelliert außerdem an alle Schüler, sich in der letzten Ferienwoche testen zu lassen

Impfung

Ab Mitte August soll es Impfangebote für Schüler in den Impfzentren geben. Im neuen Schuljahr soll es dann auch an den Schulen mobile Impfangebote geben – auf freiwilliger Basis. Das erklärte Ministerpräsident Markus Söder. Für volljährige Schüler werden Corona-Impfungen laut Ständiger Impfkommission (Stiko) empfohlen, für Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 17 sind sie möglich. Für diese Altersgruppe empfiehlt die Stiko eine Corona-Impfung bisher allerdings nur bei bestimmten Vorerkrankungen.