Corona: Comödie Fürth startet Crowdfunding-Aufruf

"Nachdem die jüngsten Aussagen der Politik noch immer keinen konkreten Fahrplan für die Wiedereröffnung von Theaterbetrieben erkennen ließen, kämpft Frankens beliebtestes Privattheater um seine schiere Existenz", schreibt die Comödie Fürth in einer Pressemitteilung. Eine Beantragung staatlicher Förderung aus dem vorgesehenen Topf für Kulturbetriebe sei nicht möglich, da das Theater zuvor keine Mittel aus öffentlichen Geldern erhalten habe. Inzwischen sei klar: "Nach einer so langen Zeit praktisch ohne Einnahmen und angesichts von erheblichen Rückzahlungen wegen verschobener oder abgesagter Veranstaltungen wird es die Comödie in ihrer bisherigen Form nach dem Lockdown ohne Unterstützung von außen nicht mehr geben."

Tassen, T-Shirts und Urkunden zur Rettung der Comödie Fürth

Deswegen hat sich das Theater nach eigenen Angaben dazu entschlossen, auf der Spendenplattform "Startnext" mittels Crowdfunding Gelder zu sammeln, um den Fortbestand der Comödie Fürth sichern. Unter der Adresse www.startnext.com/comoedie-fuerth können alle Anhänger des Theaters eigens zu diesem Zweck angefertigte Merchandising-Artikel wie Tassen, T-Shirts oder Retter-Urkunden erwerben oder einfach einen kleinen Betrag ohne Gegenleistung spenden. Auch drei exklusive Privatvorstellungen von Volker Heißmann und Martin Rassau können bei "Startnext" ersteigert werden.