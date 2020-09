Corona-Cluster bei Red-Bull-Akademie betrifft auch Bayern

Unmittelbar an der Grenze zu Freilassing gibt es unter den Spielern und Betreuern der Red-Bull-Fußball- und Eishockey-Akademie ein Corona-Cluster von inzwischen 30 Infizierten. Die Akademie befindet sich in Salzburg/Liefering. Zudem gebe es auch Infektionen an drei Sport-Schulen in Salzburg, die die Nachwuchsspieler besuchen: das Christian-Doppler-Gymnasium, die Handelsschule für Leistungssport und ein Leistungskurs der Salzburger Bildungs GmbH.

Behörden in Bayern involviert

Davon ist auch die Bayerische Grenzregion betroffen. "Neun Fälle wurden auf Grund der behördlichen Zuständigkeiten an das benachbarte Bayern oder andere Bezirksverwaltungsbehörden in Österreich übertragen", bestätigt Jochen Höfferer, Sprecher der Stadt Salzburg dem Bayerischen Rundfunk. Da der Hauptwohnsitz einiger Spieler auf der bayerischen Seite liege, seien die entsprechenden bayerischen Behörden zuständig.

Das Gesundheitsamt im Landratsamt Berchtesgadener Land informierte am Freitag, dass die Zahl der aktiv Infizierten von Donnerstag auf Freitag um sechs Fälle gestiegen sei. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg damit auf 19,8. Die Red-Bull-Fälle dürften in der Zählung mit dabei sein. Das Landratsamt gibt zu personenbezogenen Daten jedoch keine Auskünfte.

Weitere Test-Ergebnisse am Abend

Seit vergangenen Freitag gibt es nach Angaben von Höfferer keine weitere Infektion im Bereich der Stadt Salzburg. "Das umfangreiche Kontaktpersonen-Management ist weiter im Laufen. Alle notwendigen Abstriche und somit Tests sind veranlasst worden", so Höfferer. Weitere Ergebnisse werden frühestens heute Abend vorliegen.

Infektion bei U18-Eishockey-Mannschaft

Bereits am Mittwoch wurde bekannt, dass es in der U18-Eishockey-Nachwuchsmannschaft der Red-Bull-Akademie einen positiv getesteten Spieler gibt. Das Team wurde im angeschlossenen Internat unter Quarantäne gestellt, der gesamte Betrieb der Akademie bis auf weiteres eingestellt.