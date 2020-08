Corona: Bürgermeister von Pfatter schließt Rathaus

Das Rathaus in Pfatter (Lkr. Regensburg) ist heute kurzfristig geschlossen worden, der Bürgermeister Johann Biederer hat seine Mitarbeiter nach Hause geschickt. Der Grund dafür ist, dass Biederer Kontakt mit einer Person hatte, die positiv auf das Coronavirus getestet worden war.

Bürgermeister vorerst allein im Rathaus

Vergangene Woche habe die Person in seinem Büro im Rathaus Kontakt zu ihm gehabt, sagte Biederer dem BR. Die Mitarbeiter des Rathauses hätten direkt einen Corona-Test gemacht und erwarten bis morgen ihr Testergebnis, sagte Biederer zum BR. Bis dahin halte er am Mittwoch (26.08.) alleine die Stellung im Rathaus. Man habe über das Gesundheitsamt in Regensburg kurzfristig einen Termin für die Testung bekommenen. Insgesamt zwölf Tests seien dabei zusammengekommen.

Bürger sollen Angelegenheiten telefonisch klären

Im Falle eines negativen Tests, seien ab morgen (27.08.) wieder alle Mitarbeiter im Rathaus. Vorerst rät Biederer den Bürgern, Anfragen soweit wie möglich telefonisch und online zu klären. Denkbar sei es, auch künftig Erledigungen im Rathaus über ein Fenster im Erdgeschoss abzuwickeln.