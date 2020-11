Corona bringt bayerische Hausärzte ans Limit

Ein Kratzen im Hals, eine verstopfte Nase oder Husten - ist das vielleicht Corona? Alltag in bayerischen Hausarztpraxen, die Telefone stehen nicht mehr still, die Arbeitsbelastung ist enorm. Verdachtsfälle müssen von anderen Patienten getrennt werden. Strenge Hygienemaßnahmen gelten, egal ob für Personal, Gegenstände oder Räume, dazu noch ein kompliziertes Abrechnungssystem für Coronatests.

Mehrbelastung durch Corona liegt bei rund 50 Prozent

Dr. Kristina Ott, Hausärztin in Garmisch-Partenkirchen schätzt, dass sich rund die Hälfte der gesamten Arbeit in ihrer Praxis um Covid19 dreht. Letztlich müsse jeder Erkältungspatient wie ein Coronaverdachtsfall behandelt werden. "Was vor Corona oft nur wenige Minuten gedauert hätte, nimmt jetzt locker eine Viertelstunde allein für Anamnese und Test in Anspruch", sagt Kristina Ott.

Viele Patienten brauchen Attest für Arbeitgeber oder Schule

Auch die Bürokratie hat zugenommen. Im Vergleich zum richtigen Lockdown im Frühjahr benötigen jetzt viel mehr Patienten ein Attest. Die Bescheinigung wird für Arbeitgeber oder Schulen benötigt, entweder um eine Quarantäne zu bestätigen oder auch eine Gesundschreibung zu attestieren. Der bürokratische Aufwand sei enorm, bestätigt Kristina Ott. Sie kümmert sich als Corona-Koordinatorin vom Kassenärztlichen Verband in Bayern um die Hausärzte im Landkreis Garmisch-Partenkirchen.

Kein Bonus für Arzthelferinnen

Während Pflegekräfte in Krankenhäusern und Altenheimen einen Corona-Bonus bekommen sollen, fühlen sich viele Angestellte in Arztpraxen vergessen. 19 von 20 möglichen Covid-19-Patienten wenden sich als erstes an den Hausarzt und dort an die Arzthelferinnen, so die Angaben der Gewerkschaft. Der Fachverband für medizinische Fachangestellte hat angesichts der zunehmenden Belastung für Arzthelferinnen eine Corona-Prämie gefordert. Doch das bayerische Gesundheitsministerium lehnte ab.

Hausarztpraxen spielen Schlüsselrolle in Pandemiebekämpfung

Quer durch alle Praxen im Landkreis das gleiche Bild: Die Belastung, aber auch die Verantwortung hat zugenommen. Auch wenn derzeit der Fokus auf Krankenhäuser und Intensivbetten liegt. Die Rolle der Hausärzte werde unterschätzt, sagt Dr. Kristina Ott. Letztlich erfolgt hier die Früherkennung von Corona-Erkrankten und das sei elementar, um die Pandemie einzudämmen. Trotz aller Herausforderung appelliert sie an jeden mit Symptomen, zum Coronatest zu gehen. "Sie brauchen kein schlechtes Gewissen haben, wenn Sie zu uns in die Praxis kommen. Lieber einmal zu viel als einmal zu wenig", sagt Ott.