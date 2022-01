Corona bringt ambulante Pflegedienste an ihre Grenzen

Früher hat Klaus Korn pro Woche etwa zehn bis 15 Anfragen zur ambulanten Pflege bekommen. Heute sind es manchmal 20 bis 25 Menschen, die gern die Unterstützung seines Nürnberger Dienstes "Die Autonomiker" hätten. "Sie rufen meistens dann auch zeitgleich fünf, zehn verschiedene Pflegedienste an in ihrer größten Not. Und bei ganz vielen gibt es aktuell aus Kapazitätsgründen dann Absagen", sagt Korn. Seit Beginn der Pandemie sei die Nachfrage um etwa 50 Prozent angestiegen.

Ähnliches beobachtet auch das Bayerische Rote Kreuz, berichtet Pressesprecher Sohrab Taheri-Sohi. Menschen in Kurzarbeit beispielsweise würden sich häufig dazu entscheiden, sich um ihre Angehörigen zu kümmern. Andere nutzen die Möglichkeit zum Homeoffice, um ihre Mutter oder ihren Vater bei sich daheim versorgen zu können. Das klappt nicht immer gut, sagt der Nürnberger Pflegedienst-Chef Klaus Korn. "Manche sind schlichtweg überfordert. Also nicht nur überlastet, sondern überfordert. Die rufen dann auch an und bitten wirklich um dringende Übernahme oder Unterstützung, das sind richtige Hilferufe."

Corona schürt Angst vor Isolation

Ein weiterer Grund, weshalb sich Pflegebedürftige und Angehörige häufiger gegen ein Pflegeheim entscheiden würden, sei die Angst vor Isolation wegen Corona, sagt Korn. Gerade die kompletten Besuchsverbote zu Beginn der Pandemie seien vielen noch im Gedächtnis. Die Angst vor einer langen Trennung war auch einer der Gründe, weshalb sich Horst und Annemarie Bühl gegen ein Pflegeheim entschieden haben.

Die 73-Jährige leidet an schwerem Diabetes, im Herbst 2020 war ihr Zustand so schlecht, dass ihr Mann den Notarzt rief. Zunächst lag sie mehrere Wochen im Koma, später konnte ihr Mann nur per Telefon mit ihr sprechen - besuchen durfte er sie wegen Corona nicht. Drei Monate konnte das Ehepaar sich nicht sehen. Das Krankenhaus riet, Annemarie in einem Pflegeheim unterzubringen. Das kam für die beiden aber nicht in Frage, auch aus Angst, sich noch längere Zeit nicht sehen zu können.

Omikron-Welle könnte zu Problem für Pflegedienste werden

Die Bühls hatten Glück, Klaus Korns Pflegedienst "Die Autonomiker" konnte sie aufnehmen. Seitdem bekommen sie zwei Mal am Tag Hilfe. Allerdings macht sich Korn Sorgen wegen der bevorstehenden Omikron-Welle, die die ohnehin auch in der ambulanten Pflege angespannte Situation noch einmal verschärfen könnte. Denn aktuell müssen auch geboosterte Kontaktpersonen von Omikron-Infizierten 14 Tage lang in Quarantäne. Deswegen muss sich seiner Meinung nach etwas an den bestehenden Regeln ändern: "Also für die Pflege gilt eindeutig: Wir müssen entweder die Quarantäne-Zeit massiv kürzen oder dann tatsächlich bei vollständig Geimpften sagen, dass wir unter dem Aspekt der maximalen Schutzausrüstung in der Versorgung bleiben dürfen."

Sonst könnte es für Korn und sein Team schwer werden, pflegende Angehörige wie Horst Bühl zu unterstützen. Für seine Frau Annemarie ist klar: Sie will auf gar keinen Fall in ein Pflegeheim. "Wenn man noch ein Zuhause hat, dann soll man doch dort, wenn es sein muss, auch sterben."