Corona - Bremse oder Beschleuniger für Glücksspielsucht?

Die Johannesbad Klinik Furth im Wald therapiert durchschnittlich knapp 20 glücksspielsüchtige Patienten pro Jahr. Dieses Jahr waren es erst vier. Der leitende Diplompsychologe der Klinik, Mathias Kellner, führt das auf die Schließung der Spielhallen im Lockdown zurück. Gleichzeitig, so vermutet er, könnten die langen Lockdown-Monate mehr Betroffene zu Glücksspielen im Internet verleitet haben.

Immer mehr Jüngere von Glücksspielsucht betroffen

Viele Patienten, die die Fachklinik aufnimmt, sind jünger als früher. Viele sind durch Glücksspiele im Internet in die Sucht gerutscht. Das könnte der Lockdown verstärkt haben, denn man muss nicht in eine Spielhalle oder in ein Spielcasino gehen, sondern hat rund um die Uhr Zugang.

Das heißt: Spielen im Schlabberlook, auf dem Smartphone und das jederzeit - auch nebenbei auf der Couch - ohne, dass die Familie merkt, was man im Internet eigentlich macht. Außerdem werden die Spielangebote im Internet immer vielfältiger, so Reinhart Schüppel, Chefarzt der Johannesbad Klinik:

"Es gibt ganz neue Spielformen. Ich kann zum Beispiel nicht nur wie früher beim typischen Toto auf Spielergebnisse wetten, sondern jetzt kann ich während eines Spiels darauf wetten, wer die nächste Ecke schießt, wer eine gelbe Karte kriegt." Prof. Dr. Reinhart Schüppel, Chefarzt in der Johannesbad Klinik Furth im Wald

Spielsüchtige sind kreativ beim Verschleiern ihrer Sucht

Es ist nicht selten, dass Angehörige gar nicht oder erst spät merken, wieviel jemand spielt. Im Nachhinein sollen es Angehörige, Freunde oder Bekannte meist schon geahnt haben, so Reinhart Schüppel, doch sie sollen sich gescheut haben, das Problem anzusprechen.

Betroffene verschleiern meistens ihre Sucht, was bei Glücksspiel einfacher ist, weil man anders als bei Alkohol oder Drogen keine sichtbaren Ausfallerscheinungen hat:

"Patienten entwickeln auch eine extrem hohe Kreativität - zum Beispiel doppelte Buchführung oder zwei Bankkonten - damit es lange und gut verschleiert wird." Dipl. Psychologe Mathias Kellner, Johannesbad-Klinik Furth im Wald

Selbsttäuschung ist typisch für Süchtige

Betroffene spielen ihre Sucht auch vor sich selbst herunter, glauben, alles im Griff zu haben, auch wenn sie schon klare Symptome haben. Dazu gehören laut Mathias Kellner zum Beispiel die tägliche Beschäftigung mit dem Spielen oder auch die ständige Hoffnung auf den großen Gewinn. Im Schnitt dauert es vier bis zehn Jahre mit regelmäßigem Spielverhalten, bis Betroffene Hilfe suchen. Manchmal kommt der Anstoß zur Therapie von Angehörigen. Oft ist der Verlust des Jobs durch die Spielsucht, der Bruch mit dem Partner oder ein Strafverfahren der Auslöser für eine Therapie.

Die Further Fachklinik hat so bereits einen jungen Bankangestellten therapiert, der mit knapp 18 Jahren harmlos mit Fußballwetten anfing und am Ende in der Bank Kundengelder veruntreute und sich vor Gericht dafür verantworten musste. Unter den stationär behandelten Spielenden in Bayern haben 27,3 Prozent mehr als 25.000 Spielschulden angesammelt (Jahrbuch Sucht, 2018).

Krankenkassen zahlen seit 2001 die Behandlung

Pathologisches Glücksspielen ist seit Jahren als psychische Störung anerkannt. Aber nur rund zehn Prozent der Betroffenen nehmen Hilfe in Anspruch. Über Bayern verteilt gibt es 22 Suchtberatungseinrichtungen und 52 Selbsthilfeeinrichtungen, an die sich Glücksspielsüchtige oder deren Angehörige wenden können. Außerdem gibt es stationäre Therapien in Fachkliniken, die in der Regel zwölf Wochen dauern. Das Ziel: die völlige Abstinenz sowie das Erkennen der Motive für die Spielsucht.

Junge Männer sind stärker gefährdet als Frauen

Männer sind stärker gefährdet als Frauen, vor allem junge Männer. Glücksspielsucht geht aber inzwischen quer durch alle Gesellschaftsschichten. Im günstigsten Fall erkennt ein Betroffener in der Therapie, was ihn zur Spielsucht getrieben hat und wie er das ändern kann. Bei Stressabbau zum Beispiel kann man andere Formen der Stressbewältigung lernen, aber auch herausfinden, was einem eigentlich so viel Stress macht - womöglich ist es nur der eigene Perfektionismus. Abstinent zu bleiben ist dann oft aber eine lebenslange Aufgabe.