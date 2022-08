Corona: Brauerei kann Priesterseminar nicht mehr finanzieren

Bisher haben die Gewinne aus der Brauerei Bischofshof in Regensburg, die zum Bistum gehört, die Priesterausbildung mitfinanziert. In der Corona-Zeit drehte sich das: Während der Pandemie musste das Bistum nun der Brauerei finanziell unter die Arme greifen.

Bischofshof bekommt zusätzliches sieben Millionen Euro

Deshalb hat die Bischöfliche Knabenseminarstiftung des Bistums Regensburg aus ihrem Vermögen der Brauerei Bischofshof sieben Millionen Euro unbefristet zur Verfügung gestellt, damit diese finanziell stabilisiert wird. Dabei handelt es sich nicht um Kirchensteuermittel. In der Corona-Pandemie war die Bischofshof-Brauerei in finanzielle Schwierigkeiten geraten, wie Finanzdirektor Alois Sattler ausführt: "Durch die verschiedenen Lockdowns, durch den Ausfall vieler Veranstaltungen, gerade im Jahr 2020, hat das auch bei unserer Brauerei zu einem Rückgang der Umsätze geführt. Das hat sich natürlich auch auf die Liquidität der Brauerei ausgewirkt."

Andechs konnte Verlust durch Fassbier kompensieren

Dass eine Brauerei mit kirchlichen Mitteln gerettet wird, hält Lothar Ebbertz, Hauptgeschäftsführer des Bayerischen Brauerbunds, für nicht ungewöhnlich. Die Kirche sei in diesem Fall eine Eigentümerin wie viele andere auch. In Bayern sind die meisten Brauereien in Familienbesitz oder gehören wie Kreuzberg in der Rhön oder Andechs Ordensgemeinschaften. Anders als Bischofshof ist beispielsweise die Brauerei Andechser gut durch die Pandemie gekommen. Die Verluste beim Fassbier habe man durch den Verkauf von Flaschenbier fast überkompensieren können, so Andechs-Sprecher Martin Glaab. Sorgen mache man sich allerdings, genauso wie in Regensburg, angesichts der steigenden Preise durch die Energiekrise.

Bierkonsum in Pandemie-Jahren gesunken

Viele Brauereien wie Bischofshof sind durch die Corona-Pandemie in eine finanzielle Schieflage geraten. Die Erlöse aus dem Bierverkauf im Handel sind deutlich geringer als in der Gastronomie. Und Wirtshäuser, Restaurants und Biergärten waren über eine lange Zeit geschlossen, oder der Betrieb nur mit Einschränkungen möglich. Das führte vielerorts zu sinkenden Umsätzen. Zudem belegen Zahlen des Statistischen Bundesamts: In den beiden Pandemie-Jahren sank der Bierabsatz deutschlandweit: 2020 um fünf Prozent, 2021 um 3,4 Prozent.