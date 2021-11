Corona-Booster: Bernreiter kritisiert Biontech-Deckelung scharf

Der Präsident des Bayerischen Landkreistags und Deggendorfer Landrat, Christian Bernreiter (CSU), kritisiert Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Hintergrund ist eine Ankündigung des Gesundheitsministeriums, dass die sogenannten Booster-Impfungen verstärkt mit dem Impfstoff von Moderna anstelle von Biontech/Pfizer vorgenommen werden sollen. "Unsere Geduld mit Berlin ist am Ende", so Bernreiter im Gespräch mit dem BR. "Bei mir stehen die Telefone nicht mehr still, Kollegen von den Impfzentren werden massiv bedrängt, weil keine Impfstoffauswahl zur Verfügung stehen soll."

Bernreiter: "Da kann man nur den Kopf schütteln"

Die Ankündigung Spahns sei besonders in der jetzigen Situation nicht angebracht, sagt Bernreiter: "Wir fahren ohne Ende Impfkapazitäten hoch, um den Impfansturm zu bewältigen und jetzt kommt so eine Hiobsbotschaft. Dafür fehlt uns an der Basis jegliches Verständnis." Die "Berliner Diskussion" sei so weit weg, "da kann man nur den Kopf schütteln", so der Bayerische Landkreistagspräsident. Erst am Freitag hatte Bernreiter mitgeteilt, dass die Impfkapazitäten in Deggendorf wegen des großen Andrangs ausgebaut werden. So soll das örtliche Impfzentrum ab nächster Woche wieder jeden Tag geöffnet sein.

Biontech/Pfizer-Vakzin bei den Bestellungen stark gefragt

In einem Schreiben an die Länder hatte das Bundesgesundheitsministerium darauf hingewiesen, dass bis Jahresende auch für Auffrischungsimpfungen ausreichend Impfstoff verfügbar sei. Da das Vakzin von Biontech/Pfizer bislang mehr als 90 Prozent der Bestellungen ausmache, solle aber vermehrt Moderna eingesetzt werden. Damit soll die kurzfristige Versorgung mit Impfstoff gewährleistet werden, heißt es.

Moderna-Impfdosen verfallen

Zudem verfielen eingelagerte Moderna-Dosen ab Mitte des ersten Quartals 2022. Das müsse vermieden werden. Für Biontech/Pfizer sollen daher "Höchstbestellmengen" definiert werden, steht in dem Schreiben. Praxen sollen demnach vorerst maximal 30 Dosen pro Woche bestellen können, Impfzentren und mobile Impfteams 1020 Dosen.