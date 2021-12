Corona-Bonus für Beschäftigte: Wer wieviel Geld bekommt

Noch bis zum 31. März können Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einen Corona-Bonus in Höhe von maximal 1.500 Euro von ihrem Arbeitgeber bekommen - und zwar steuerfrei. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass das Geld der Abmilderung der zusätzlichen Belastung durch die Corona-Krise dient und zusätzlich zum Arbeitslohn gezahlt wird. Auch Minijobber können steuerfreie Bonuszahlungen erhalten.

1.300 Euro für Beschäftigte im öffentlichen Dienst der Länder

Die Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder bekommen unter anderem eine steuer- und abgabenfreie Corona-Sonderzahlung von 1.300 Euro, spätestens im kommenden März. Darauf hatten sich Gewerkschaften und Arbeitgeber Anfang der Woche verständigt.

Es geht nach Gewerkschaftsangaben um Tarifbeschäftigte beispielsweise in Landesbehörden, Unikliniken, Schulen, Kitas, bei Polizei und Feuerwehr, Straßenmeistereien, Forst- oder auch Abfallbetrieben. Auch Azubis, Praktikantinnen und Praktikanten und studentische Beschäftigte bekommen einen Corona-Bonus; sie erhalten die Hälfte, also 650 Euro.

Corona-Bonus für Beamte

Den Tarifabschluss für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder überträgt der Freistaat Bayern auch auf seine Beamtinnen und Beamten. Auch sie sollen unter anderem eine Corona-Sonderzahlung von 1.300 Euro bekommen. Dies sei ein deutliches Signal, um deren wertvoller Leistung Anerkennung zu zollen. Gerade bei großen Herausforderungen, wie aktuell der Bewältigung der Corona-Krise, könne man sich stets auf die Beschäftigten verlassen, sagte Bayerns Finanzminister Albert Füracker (CSU) am Montag.

Prämien zum Beispiel bei der Post, Siemens und Adidas

Laut der Nachrichtenagentur AFP plant die Deutsche Post die Auszahlung eines Corona-Bonus an rund 550.000 Mitarbeiter im Umfang von rund 200 Millionen Euro. Siemens zahlt nach eigenen Angaben eine Covid-Sonderzahlung von bis zu 1.000 Euro an Beschäftigte, wie das Unternehmen Ende vergangenen Jahres mitteilte.

Der bayerische Sportartikelhersteller Adidas teilte Ende vergangenen Jahres mit, seinen rund 60.000 Mitarbeitern in aller Welt zu Weihnachten eine Corona-Dankesprämie zu zahlen – abhängig von der Kaufkraft im jeweiligen Land bis zu 1.000 Euro.

Ampel plant weiteren Pflegebonus

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) will das Gehalt von Pflegekräften auf Intensivstationen für einen befristeten Zeitraum aus staatlichen Mitteln drastisch erhöhen. Er bringt für zwölf Monate ein steuerfreies oder gar verdoppeltes Gehalt ins Spiel. Es brauche jetzt ein Signal von der Politik. "Jetzt ist der Kampf auf den Intensivstationen da, jetzt leisten die Menschen dort übermenschliches, deswegen müssen die Signale sehr schnell kommen", sagte Holetschek.

Auch die geplante Ampel-Koalition will unter anderem die finanzielle Situation der Pflegekräfte auf den Intensivstationen verbessern. Sie hat sich für einen erneuten Bonus an alle Pflegekräfte in Heimen und Krankenhäusern ausgesprochen und will dafür eine Milliarde Euro zur Verfügung stellen. Dabei soll die Steuerfreiheit des Pflegebonus auf 3.000 Euro steigen.