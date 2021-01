Corona-Betrugsmasche: 89-Jähriger um Goldbarren gebracht

Ein unbekannter Anrufer hat den 89 Jahre alten Mann in Landshut um Bargeld und Goldbarren im Wert eines hohen fünfstelligen Betrages gebracht. Wie die Polizei heute mitteilte, gab sich der Betrüger am Telefon als Arzt aus und behauptete, der Sohn des 89-Jährigen sei an Corona erkrankt.

Rentner übergibt Betrügern Geld und Goldbarren

In dem guten Glauben, sein Sohn liege bereits im Krankenhaus sei der Senior auf die Forderungen des falschen Arztes eingegangen. Dieser behauptete laut Polizei, der angeblich erkrankte Sohn brauche ein Medikament, das mehrere zehntausend Euro teuer sei. Der Rentner übergab daraufhin an der Wohnungstüre laut Polizei Bargeld und Goldbarren an eine Frau, die sich als Mitarbeiterin des angeblichen Arztes ausgab.

Polizei veröffentlicht Beschreibung der Komplizin

Die Polizei ermittelt und hofft auf Zeugenhinweise. Die Frau, die gestern gegen 18 Uhr Geld und Gold bei dem 89-Jährigen geholt hat, wird wie folgt beschrieben: Die etwa 25 Jahre alte Frau sei ungefähr 1,75 Meter groß, habe eine schlanke Figur und spreche hochdeutsch. Außerdem trage sie schulterlanges, welliges Harr und sei mit einer Stoffjacke mit großem Pelzkragen bekleidet gewesen.

Vermehrt Betrugsversuche in Niederbayern

Aktuell häufen sich in Niederbayern Betrugsversuche am Telefon. In Dingolfing versuchte ein Unbekannter, einen Familienvater zu überzeugen, für die angeblich dringend benötigte Impfung seiner Tochter 23.000 Euro zu bezahlen. Der Mann ging laut Polizei nicht auf den Betrugsversuch ein.

Im Bereich Passau warnt die Polizei aktuell vor Anrufen falscher Polizeibeamter. Am späten Donnerstagvormittag hätten sich binnen zwei Stunden mehrere Senioren bei der Polizei gemeldet. Ein Unbekannter habe sie nach ihren Vermögensverhältissen ausfragen wollen.