Corona: Betrieb am Flughafen München läuft wieder an

Allmählich ist am Flughafen München wieder mehr los. Doch eine Auslastung wie vor Corona ist noch lange nicht in Sicht. Statt 130.000 Passagiere am Tag sind es momentan 13.000 - und es werden nicht wie früher 1.100, sondern nur 300 Flugbewegungen täglich abgewickelt. Noch immer reicht dafür eine der beiden Start- und Landebahnen, auf der anderen laufen Instandhaltungsarbeiten. Und das Terminal 1 ist wie schon seit Wochen weiter gesperrt. Erst kommenden Mittwoch wird es reaktiviert.

Immer mehr Flugverbindungen und Ziele

Die Kapazitäten würden auch wieder gebraucht, heißt es bei der Flughafen München GmbH. Denn jetzt – im Juli – würden die Airlines immer mehr Flugverbindungen wieder aufnehmen, darunter auch mehrere Langstrecken. Insgesamt werden wieder 120 Ziele angeflogen – in vielen Fällen aber nicht so oft wie vor Corona.