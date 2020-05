Corona-Beschränkungen: Weitere Lockerungen in Niederbayern

Viele Schüler freut oder ärgert es - je nach persönlicher Betroffenheit: Weitere Schulklassen werden unterrichtet. Die elften Klassen an Gymnasien, die neunten Klassen an Realschulen und die Achtklässler der Mittelschulen können zurückkehren, ebenso an den niederbayerischen Grundschulen die Schüler der vierten Klassen.

Auch Musikschulen bieten wieder Unterricht an

Parallel zu vielen Schulen legen auch viele Musikschulen wieder los: An den Städtischen Musikschulen in Landshut, Passau oder Dingolfing zum Beispiel findet ab heute wieder Unterricht statt, allerdings nur in Form von Einzelunterricht. Kleingruppen werden aufgeteilt, Unterricht mit größeren Gruppen sowie Ensemble-, Chor- und Orchesterproben gibt es erst später. Und es wurden strenge Hygiene- und Schutzkonzepte erstellt, an die sich Schüler und Lehrer zu halten haben.

Trainingsbetrieb örtlich möglich

Für Individualsportarten im Breiten- und Freizeitbereich wird zum Beispiel in Passau der Trainingsbetrieb wieder erlaubt. Das Training von Einzelpersonen auf städtischen Sportanlagen, Schulsportanlagen, im Skater-Park und auf der Dirt-Bike-Bahn sind damit wieder zulässig, wie die Stadt Passau mitteilte. Es gelten aber zahlreiche Vorschriften - so unter anderem müssen Hygienestandards eingehalten werden, es darf keinen Körperkontakt geben und Umkleidekabinen und Duschen bleiben tabu.

Aber auch Mannschaftssportler dürfen hier und da wieder ran, wenn die Sportanlagen freigegeben werden. Für sie gelten hygienemäßig dieselben Regeln wie für Einzelsportler und sie dürfen maximal zu fünft und mit Abstand trainieren. Schwimmbäder, Saunen und Fitnessstudios bleiben dagegen wie auch Theater bis auf weiteres geschlossen

Busbetrieb normalisiert sich weiter

Da jetzt alle Geschäfte öffnen dürfen, Firmen mehr Mitarbeiter zulassen und morgens und mittags wieder mehr Schüler unterwegs sind, passen sich auch die Busbetreiber an: In Passau fahren die Linienbusse wieder nach dem normalen Schultags-Fahrplan.

Wer übrigens selbst fahren möchte - egal ob mit Auto, Motorrad oder Mofa - aber noch keinen Führerschein hat, darf sich übrigens auch freuen: Fahrschulen dürfen ebenfalls wieder loslegen.