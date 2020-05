Corona-Beschränkungen: Polizei meldet Verstöße in Niederbayern

Am langen Wochenende kam es in Niederbayern zu mehreren Verstößen gegen die Allgemeinverfügung. Von Donnerstag, 30.04., bis heute, Montag, 04.05., hat die niederbayerische Polizei über 4.200 Kontrollen durchgeführt. In diesem Zeitraum gab es 258 Anzeigen wegen Verstößen gegen die Allgemeinverfügung. Fast alle Anzeigen standen in Zusammenhang mit Verstößen gegen die Ausgangsbeschränkung, es gab aber auch zehn Verstöße gegen die Maskentragepflicht. Das meldet das Polizeipräsidium Niederbayern.

Unbelehrbarer Plattlinger in Gewahrsam

In Plattling wurde ein Mann in Gewahrsam genommen: Der 18-Jährige hatte die letzten Wochen wiederholt gegen die Ausgangsbeschränkung verstoßen, mehrere Belehrungen in diesem Zeitraum zeigten keine Wirkung. Ein Richter am Amtsgericht Deggendorf ordnete nun den Gewahrsam bis 10.05.2020 an. Der junge Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

In Passau fand am Samstagnachmittag auf dem Ludwigsplatz eine angemeldete Versammlung mit ungefähr 45 Teilnehmern statt, die ohne Zwischenfälle verlief.

Mehrere Versammlungen am Samstagnachmittag

Ebenfalls am Samstagnachmittag gab es in Straubing beim Stadtturm eine spontane Versammlung mit 29 Teilnehmern. Ein etwa 35-jähriger Mann gab sich gegenüber der Polizei als Versammlungsleiter zu erkennen, nannte allerdings falsche Personalien. Er löste die Versammlung auf und entfernte sich plötzlich, ohne seinen richtigen Namen zu nennen.

In Deggendorf wurde am Samstagnachmittag am Oberen Stadtplatz eine Ansammlung von mehreren Personen festgestellt. Die Personen führten zum Teil Banner mit sich. Die Polizisten nahmen die Personalien von 18 Personen auf. Die Polizeiinspektion Deggendorf prüft nun, ob Verstöße gegen die Allgemeinverfügung und das Versammlungsrecht vorliegen.