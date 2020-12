Corona-Beschränkungen in Regensburg werden verlängert

Die Stadt Regensburg hat ihre Corona-Beschränkungen mit Wirkung zum 1. Dezember verlängert. Das teilte die Stadt am Montagabend mit.

Maskenpflicht und Alkoholverbot bleiben

Um die Virusverbreitung in Regensburg einzudämmen, galten umfangreiche Regelungen bis vorerst zum 30. November. Nichts ändern wird sich unter anderem an der Maskenpflicht: Diese gilt weiter für die Fußgängerzone, auf zentralen Plätzen und Gassen sowie auf den drei Donaubrücken im Altstadtbereich von jeweils 6 bis 24 Uhr.

Auch ein Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen wird beibehalten.

Lage ist weiterhin ernst

Trotz der seit November geltenden Maßnahmen hätte sich das Pandemiegeschehen in den letzten Wochen nicht im erhofften Maße beruhigt, so eine Sprecherin der Stadt. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) liegt der Inzidenzwert in der Stadt Regensburg aktuell (Stand: Dienstag, 0 Uhr) bei 159 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Die Lage sei weiterhin ernst, immer noch steckten sich zu viele Menschen mit dem Coronavirus an, hieß es. Diese hohe Zahl an Neuinfektionen gefährde nicht nur das Gesundheitssystem, sondern berge auch das Risiko weiterer einschneidender Maßnahmen.

