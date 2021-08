Corona-Beschränkungen: Hamburger 2G-Modell stößt auf Skepsis

In Hamburg gilt ab Samstag das sogenannte 2G-Modell. Danach können Gastronomiebetreiber und Event-Veranstalter selbst entscheiden, ob sie künftig nur noch Geimpfte und Genesene einlassen, zugleich aber weitgehend von bisher geltenden Corona-Einschränkungen befreit sind oder ob sie weiter das 3G-Modell (Einlass für Geimpfte, Genesene und Getestete ab Inzidenz 35) nutzen wollen.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hält die Hamburger 2G-Sonderregelung derzeit nicht für flächendeckend umsetzbar. "So weit sind wir noch nicht in Berlin, ich sehe es auch nicht für die ganze Bundesebene", sagte der Vorsitzende der Konferenz der Ministerpräsidentinnen und -präsidenten am Donnerstag im ZDF-"Morgenmagazin".

Müller sieht Familien durch 2G benachteiligt

Für den öffentlichen Raum lasse sich die Regelung allein deswegen nicht umsetzen, weil dann Kinder und Jugendliche benachteiligt würden. Gerade Familien mit kleinen Kindern, die sich noch gar nicht gegen das Coronavirus impfen lassen können, würden mit den Erleichterungen nur für Geimpfte und Genesene etwa von Veranstaltungen ausgeschlossen.

"Ich glaube, dafür muss auch eine Regelung gefunden werden, wenn das in Hamburg oder anderen Regionen umgesetzt werden soll", sagte Müller.

Holetschek: Bayern bleibt bei 3G

Auch in Bayern sieht es derzeit nicht nach einer baldigen Abkehr vom 3G-Modell aus. Zwar hatte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) Anfang August noch gesagt, dass er 2G für ein Zukunftsmodell halte. Noch sieht die Staatsregierung die Zeit dafür aber nicht gekommen.

Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) erklärt im aktuellen BR24 Possoch klärt: "Es sind 3G, daran haben wir ja jetzt auch geknüpft, wenn wir über einer Inzidenz von 35 die Testerfordernisse definieren, da sind wir bei 3G. Und das ist der Status quo."

Natürlich werde man über das andere weiter diskutieren "und sie sehen ja die Meinungsvielfalt auch aus dem Bereich der Veranstalter, Gastronomen, Hoteliers, die sich da schon dezidiert auch äußern." Diese Diskussion, müsse man nun politisch bewerten und die richtigen Rahmenbedingungen setzen.

Söder selbst sagte im Zusammenhang mit der Einführung einer Krankenhausampel und der Abschaffung der FFP2-Maskenpflicht, Basis bleibe das seit dieser Woche geltende 3G-Prinzip mit Freiheiten für Geimpfte, Genesene und Getestete.

Hotel- und Gaststättenverband lehnt Druck auf Ungeimpfte ab

Bereits jetzt haben etwa Wirte in Bayern die Möglichkeit, Ungeimpfte auf Grundlage ihres Hausrechts auszuschließen. Darin sieht auch der Hotel- und Gaststättenverband kein Problem.

Eine gesetzliche Regelung lehnt die bayerische DEHOGA-Präsidentin, Angela Inselkammer, dagegen ab. Dem BR sagte sie: "Ich habe ein großes Problem, dass Ungeimpfte außen vor bleiben". Es gebe eine Menge Menschen, die nicht geimpft werden könnten.