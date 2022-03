Corona-Beschränkungen: Bayern verlängert, lockert aber

Dieser Artikel wird laufend fortgeschrieben und aktualisiert.

Die bayerische Staatsregierung macht wegen hoher Corona-Zahlen von der geplanten Übergangsregelung des Bundes gebraucht und verlängert einen Teil der aktuell gültigen Beschränkungen bis 2. April. Dies gilt laut Staatskanzleichef Florian Herrmann vor allem für die 2G- und 3G-Regeln sowie für die Maskenpflicht in Innenräumen. Die FFP2-Maske sei ein ganz zentrales Schutzmittel, sagte Herrmann nach einer Schaltkonferenz des bayerischen Kabinetts.

Mehrere Lockerungen ab Samstag

Das Kabinett beschloss aber auch Lockerungen: Am Samstag fallen Herrmann zufolge die Kontaktbeschränkungen weg, Kapazitäts- und Personenobergrenzen, Sonderregeln für Gottesdienste und Versammlungen, das Tanzverbot in der Gastronomie sowie das Verbot für Jahrmärkte und Volksfeste. In Kitas müssen die Kinder nicht mehr in festen Gruppen betreut werden.

Grundschüler müssen im Unterricht keine Maske mehr tragen

Grund- und Förderschüler müssen ab nächsten Montag keine Masken mehr im Unterricht tragen. Eine Woche später (28. März) fällt dann auch die Maskenpflicht für die 5. und 6. Klassen weg. Schüler der Klassen eins bis sechs werden in Bayern zweimal pro Woche per PCR-Pooltetest getestet, hinzu kommt ein Schnelltest. In höheren Klassenstufen gibt es drei Schnelltests pro Woche. Auf sogenannten Begegnungsflächen - also auf Gängen und Toiletten - bleibt es vorerst bei der Maskenpflicht für alle.

Infektionsschutzgesetz des Bundes wird geändert

Im Laufe dieser Woche wird das Infektionsschutzgesetz im Bundestag geändert - am Sonntag sollen bundesweit tiefgreifende Corona-Beschränkungen wegfallen. Die Bundesländer bekommen aber die Möglichkeit, ihre bisherigen Corona-Verordnungen noch einmal bis einschließlich 2. April zu verlängern. Das soll den Ländern ausreichend Zeit geben, die neuen Regelungen umzusetzen.

Bundesweit einheitlich soll anschließend nur ein "Basisschutz" greifen: Möglich bleiben Maskenpflichten in Pflegeheimen, Kliniken und Nahverkehr. Auch in Zügen und Flugzeugen sollen weiterhin Masken getragen werden. Zudem kann eine Testpflicht an Schulen sowie in Kliniken, Pflegeheimen, Justizvollzugsanstalten und Abschiebungshafteinrichtungen angeordnet werden.

Darüber hinaus soll eine "Hotspot-Regelung" den Ländern strengere Maßnahmen erlauben. Voraussetzung ist, dass der jeweilige Landtag für eine Stadt, eine Region oder das ganze Bundesland die "Gefahr einer sich dynamisch ausbreitenden Infektionslage" feststellt. Auf dieser Grundlage können die Länder dann weitergehende Maskenpflichten, ein Abstandsgebot von mindestens 1,5 Metern im öffentlichen Raum sowie 3G- und 2G-Zugangsbeschränkungen anordnen. Auch Hygienekonzepte können verlangt werden, die "die Vermeidung unnötiger Kontakte vorsehen können".

Staatsregierung kritisiert Pläne des Bundes

Staatskanzleichef Herrmann erneuerte die Kritik der Staatsregierung am Entwurf des Infektionsschutzgesetzes. Dieser sei "unzulänglich". Sollte das Gesetz so kommen, könnten die Länder außerhalb von Hotspots unter dem Strich "keine Schutzmaßnahmen mehr ergreifen". Der Bund schließe den Instrumentenkasten ab und lege den Schlüssel bei Seite, beklagte der Staatskanzleichef. Und die geplante Hotspotregelung sei "nicht praktikabel", denn die Voraussetzungen dafür seien sehr vage formuliert.