Corona-Beschlüsse: Kopfschütteln bei bayerischen Gastronomen

Beherbergungsverbot ist "kontraproduktiv"

Beim Gastronomenverband stößt das geltende Beherbergungsverbot dagegen sauer auf. Geppert hält es nicht nur für unangemessen, sondern auch für kontraproduktiv. Die Menschen buchten dort, wo es möglich sei, was Gäste ins Ausland verlagern werde. In Deutschlands Nachbarländern sei das Infektionsgeschehen aber viel gravierender, so der Dehoga-Chef.

Zudem werde es nicht nur von Ärzten und Virologen kritisiert, sondern auch in juristischer Hinsicht. In Baden-Würtemberg hatte das Verwaltungsgericht das Beherbergungsverbot wegen Unverhältnismäßigkeit gekippt. Darauf strichen die Regierungen in Niedersachsen und im Saarland die umstrittene Regelung. "Es war nur eine Frage der Zeit, dass das Beherbergungsverbot nach und nach einkassiert wird", sagte der tourismuspolitische Sprecher der FDP-Fraktion Albert Duin. "Dieser Dominoeffekt wird auch Bayern erreichen."

Bayerns Ministerpräsident Söder hingegen verteidigte das Beherbergungsverbot erneut. In der Rundschau im BR-Fernsehen betonte der CSU-Chef, dass es sich dabei eigentlich um eine "Urlaubsmöglichkeit" handle, wenn man einen negativen Corona-Test habe. Der Opposition warf er vor, keine neuen Ideen einzubringen. Seit längerer Zeit gäbe es einen "absoluten Stillstand", was Vorschläge in der Coronakrise betreffe.

Appell an Eigenverantwortlichkeit der Bürger

Beim bayerischen Hotel- und Gaststättenverband setzt man auf das Verantwortungsgefühl der Bürger. Geppert erklärt, wolle man eine Akzeptanz von Corona-Maßnahmen erreichen, müsse man die Eigenverantwortlichkeit der Bürger stärken und den Bürgern dadurch auch vermehrt das Gefühl geben, dass sie es selbst in der Hand hätten, so der Dehoga-Chef.

Durch eine Sperrstunde und ein Beherbergungsverbot eine falsche Sicherheit vorzutäuschen, sei in den Augen des Verbands gefährlich und werde nicht die gewünschten Erfolge mit sich bringen, so Geppert weiter.

Lobend erwähnte er aber das Bekenntnis von Bund und Ländern, besonders betroffene Betriebe durch weitere Hilfsmaßnahmen zu unterstützen.

