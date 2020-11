Corona beschert Bayerns Gastgewerbe drastischen Umsatzeinbruch

Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Einschränkungen bleiben die Gäste und Kunden in Bayern aus. Das Gastgewerbe in Bayern leidet daher unter einem enormen Umsatzeinbruch. Das Geschäft ging um etwa ein Drittel zurück, teilte das bayerische Landesamt für Statistik in Fürth mit.

Rund 40 Prozent Rückgang in Hotels und Pensionen

Besonders stark betroffen waren Bars und Diskotheken. Dort sank der Umsatz um mehr als die Hälfte. Aber auch Hotels und Pensionen haben mit den Einschränkungen in Folge der Corona-Pandemie zu kämpfen. Aufgrund des Lockdowns im Frühjahr sank der Umsatz bei der Beherbergung um fast 38 Prozent.

Einige Betriebe des Gastgewerbes mussten Kündigungen aussprechen. So sank die Zahl der Beschäftigten in den ersten neun Monaten des Jahres um gut 15 Prozent.