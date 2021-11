Ungeimpfter Kimmich darf jetzt doch in Augsburg übernachten

FC Bayern-Spieler Joshua Kimmich darf im Augsburger Hotel Maximilian’s übernachten, weil er beruflich unterwegs ist. So sieht es die neue Ausnahmeregelung in der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vor.

Rechtzeitig vor dem Bundesligaspiel am Freitag in der WWK-Arena gibt es damit für Joshua Kimmich und weitere ungeimpfte Bayernspieler eine Lösung. Der Club konnte sie aufgrund der geltenden 2G-Regelung zunächst nicht im Teamhotel einbuchen. Die "Bild"-Zeitung hatte zuerst berichtet. Eine Ausnahmeregelung erlaubt es nun, dass auch ungeimpfte Profifußballer einchecken dürfen.

Kimmich reist beruflich nach Augsburg

Laut dem Bayerischen Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA) konnte die Verordnung zur Änderung der vierzehnten Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung heute Nacht angepasst werden. Demnach gilt nun statt der bisherigen 2G-Regelung eine Ausnahmeregelung für beruflich Reisende. Darin heißt es:

"Nicht geimpfte und nicht genesene Gäste können nun für zwingend erforderliche und unaufschiebbare nichttouristische Beherbergungsaufenthalte Zugang erhalten. Diese Gäste müssen bei der Ankunft und dann alle 72 Stunden einen PCR-Testnachweis vorlegen". Zitat aus der neuen Verordnung

Ausnahmen für ungeimpfte Gäste

Die Regelung betrifft laut DEHOGA-Landesgeschäftsführer Thomas Geppert damit nicht nur beruflich Reisende, sondern auch Teilnehmer einer Beerdigung, von Prüfungen und mehrtägigen Fortbildungen. Der FC Bayern ist Stammgast im Hotel Maximilian’s in der Augsburger Innenstadt. Eine Anfrage an das Hotel zu dem Vorfall blieb mit Verweis auf den Datenschutz unbeantwortet.

Nur mit 2G-Nachweis in die Arena

Der FC Bayern tritt am Freitag (20.30 Uhr) in der Bundesliga beim FC Augsburg an. Es gibt zwar schon wieder Neuinfektionen bei den Bayern. Nach ihrer Corona-Quarantäne bereits wieder ins Training zurückgekehrt sind aber die Fußball-Nationalspieler Jamal Musiala und Serge Gnabry.

Das Publikum darf nur mit 2G-Nachweis, also vollständig geimpft oder genesen, ins Stadion, damit das Ganze nicht endet wie bei Stefan Reuter, der aufgrund seiner Infektion am Freitag zu Hause bleiben muss. Markus Weinzierl hat heute zum Trost getwittert, dass FCA-Manager Reuter trotzdem – hoffentlich mit einem Lächeln – dabei sein wird. Der Trainer schrieb: "wir versuchen, ihn vor dem TV-Schirm mit einem guten Spiel zu begeistern."