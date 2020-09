Corona bei Urlaubern: Sind Schwabens Gesundheitsämter bereit?

Die schwäbischen Gesundheitsämter müssen sich seit Anfang August wieder verstärkt mit Corona-Fällen auseinandersetzen. Vor allem durch die Reiserückkehrer in den Sommerferien und die damit verbundenen Tests, sehen sich zumindest einige Gesundheitsämter einer erhöhten Belastung ausgesetzt, wie die Behörden dem BR auf Anfrage mitteilten.

Das Gesundheitsamt Donau-Ries etwa arbeite "unverändert auf Anschlag", auch im Günzburger Gesundheitsamt sei die Belastung spürbar angestiegen, die Stadt Augsburg spricht auch von "logistischen und personellen Herausforderungen" – speziell eben durch die Reiserückkehrer.

Mehr als 300 Fälle in der letzten Woche

Seit Anfang August würden wegen der Reiserückkehrer auch die Fälle mit positiv getesteten Personen zunehmen, vermelden die Gesundheitsämter in Schwaben. Laut der Zahlen des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) gab es in den letzten sieben Tagen 305 Fälle in Schwaben (Stand 31.8., 8 Uhr).

Ab Anfang September soll dann auch in jedem Landkreis wieder ein Testzentrum zur Verfügung stehen. Die meisten Gesundheitsämter zeigten sich auf die BR-Anfrage hin zufrieden, was die Wartezeit auf die Testergebnisse aus den Laboren angeht.

Ämter brauchen Personal

In den meisten Fällen würden die Bürger ihre Testergebnisse innerhalb von 1-3 Werktagen bekommen, jedoch hänge die genaue Zeit immer von dem jeweiligen Labor ab. Einige Landratsämter sind derzeit dabei, ihr Personal weiter aufzustocken: Im Landratsamt Unterallgäu rechnet man etwa ab Anfang September mit neuen Einstellungen, allerdings sind dort noch fünf Ärztestellen unbesetzt.

Auch im Landratsamt Oberallgäu sollen beispielsweise Ärzte, Hygienekontrolleure, aber auch Verwaltungskräfte eingestellt werden. Außerdem sollen, wie auch in Neu-Ulm, neue Mitarbeiter für die sogenannten "Contact Tracing Teams" (CTTs) eingestellt werden. Ihre Hauptaufgabe: Wenn eine Person positiv auf das Coronavirus getestet wurde, fragen die CTTs telefonisch ab, mit wem die oder der Infizierte Kontakt hatte.

Landesamt stellt Software zur Verfügung

Theoretisch gibt es für die Pflege dieser Daten eine eigene vom LGL zur Verfügung gestellte, einheitliche Software "BaySim". Die Anfrage des BR bei den Landratsämtern in Schwaben ergab, dass jedoch noch nicht alle Behörden mit dieser Software arbeiten, sondern eine eigene Software, bzw. Excel-Tabellen benutzen.

Die Landratsämter Günzburg und Lindau etwa haben angegeben, demnächst auf die einheitliche Lösung umsteigen zu wollen. In Neu-Ulm zum Beispiel wird bereits die BaySim-Software verwendet, man habe damit auch gute Erfahrungen gemacht, v.a. was die Vernetzung mit anderen Landkreisen, sowie dem LGL angeht.

Ämter rechnen mit mehr Fällen

Zumindest bis zum Ende der Schulferien rechnen viele schwäbische Gesundheitsämter mit steigenden Zahlen von positiven Tests – allerdings auch, so betonen es etwa die Ämter in Donau-Ries und Aichach Friedberg, weil eben mehr getestet wird.

Die personellen und logistischen Herausforderungen seien derzeit für die Ämter noch zu bewältigen, so der grundsätzliche Tenor der Rückmeldungen, jedoch ist die Situation eine "Hochbelastungsphase" für die Behörden, wie es aus dem Landratsamt Günzburg heißt.