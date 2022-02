Corona bei Kindern: Bislang nur wenige schwere Verläufe

Die Nachmittagssprechstunde in der Kinderarztpraxis Landendörfer in Nürnberg hat gerade begonnen und schon sind viele Eltern mit ihren Kindern da. Das Telefon steht kaum still. Praxismanagerin Sonja Miezich hat immer wieder Eltern am Hörer, die nach einem positiven Schnelltest ihres Kindes besorgt sind und wissen wollen, wo sie jetzt einen PCR-Test herbekommen. Hier in der Praxis werden Abstriche nur in einem speziell dafür vorgesehenen Raum genommen. Das Behandlungszimmer liegt außerhalb der Praxis. Infizierte oder Verdachtsfälle können so gesondert untersucht werden. Was viele Eltern in der Praxis beruhigt: Bislang verlaufen die meisten Omikron-Infektionen, die hier behandelt werden, ohne Komplikationen.

Husten, Schnupfen, Durchfall

In der vergangenen Woche hat Kinderarzt Dr. Wolfgang Landendörfer 65 PCR-Tests durchgeführt. 29 davon waren positiv. "Die größere Gruppe hat normale Erkältungssymptome. Die andere Gruppe, das ist die kleinere Gruppe, hat Magen-Darm-Symptome." Eine Covid-Erkrankung bei Kindern könne auch wie eine klassische Durchfallerkrankung aussehen, erklärt Landendörfer. Es komme fast gar nicht vor, dass infizierte Kinder unter Geruchs- oder Geschmacksstörungen litten. Gerade Kinder bis zu einem Alter von zehn Jahren hätten sehr milde Verläufe. Sie seien kaum krank, so der Kinderarzt.

Sorge vor Long Covid bei Kindern

In fast jedem Gespräch, das Dr. Landendörfer führt, geht es um Corona. Viele Eltern haben Fragen. Gerade ist eine Mutter aus Nürnberg im Sprechzimmer. Sie ist froh, dass sich bislang in ihrer Familie keiner angesteckt hat. Sie macht sich aber viele Gedanken darum, was eine Infektion vor allem für ihre Tochter bedeuten könnte. Landendörfer kann sie beruhigen. In seiner Praxis habe es noch kein Kind mit Long Covid gegeben.

Schwere Verläufe fast ausschließlich bei ungeimpften Kindern

Bayernweit handele es sich um wenige von Long Covid betroffene Kinder und Jugendliche, die teilweise allerdings seit Monaten mit Symptomen kämpften, so der Kinderarzt. Landendörfer ist im Vorstand der bayerischen Kinderärzte und im Freistaat gut vernetzt. Er steht im engen Austausch mit vielen seiner Kollegen. "Die betroffenen jungen Patienten haben ein massiv erhöhtes Schlafbedürfnis, das geht einher mit Konzentrationsbeschwerden, mit Dauerkopfschmerzen, mit Schwäche. Es geht der Sport nicht mehr, den man gemacht hat." Vor allem ungeimpfte, ältere Kinder und Jugendliche können betroffen sein. Landendörfer geht davon aus, dass bei geimpften Kindern Long-Covid-Fälle die absolute Ausnahme sein werden. Der Arzt ist deshalb froh, dass in seiner Praxis das Interesse an der Kinderimpfung weiter groß ist.

Nur wenige Kinder müssen in Kliniken behandelt werden

Im Klinikum Fürth wurden wegen Covid seit Beginn der Pandemie 50 Kinder stationär behandelt. 25 Kinder kamen allein in diesem Jahr, berichtet der Chefarzt Professor Jens Klinge. Es gebe allerdings aktuell eine Zunahme der Fallzahlen. Die Kinder seien aufgrund ihres Alters ungeimpft und steckten sich leicht in der aktuellen Omikron-Welle an. Betroffen seien vor allem sehr kleine Kinder. "Es handelt sich dabei um Neugeborene oder Säuglinge unter einem Jahr. Die Kinder sind allerdings nicht schwer krank. Das heißt: Sie kommen mit Fieber, vielleicht ein bisschen Schnupfen, ein bisschen Husten. Sie sind zwei oder drei Tage da und können dann wieder nach Hause." Meist reiche es aus, dass die Kinder überwacht würden, das Fieber gesenkt werde und die kleinen Kinder mit genügend Flüssigkeit versorgt würden. Dies sei über Infusionen möglich.