Corona bei Flüchtlingen: Demo für bessere Unterbringung

In Regensburg haben Demonstranten am späten Donnerstagnachmittag eine bessere Unterbringung für die Flüchtlinge in den Unterkünften der Stadt gefordert. In den vergangenen Tagen waren dutzende SARS-CoV-2-Infektionen bei Bewohnern diagnostiziert worden. Rund hundert Fälle verzeichnet das Gesundheitsamt in den letzten Wochen.

Organisatoren gehen von hoher Dunkelziffer aus

Die Organisatoren der Demonstration vor einer Regensburger Gemeinschaftsunterkunft gehen aber davon aus, dass es eine hohe Dunkelziffer gibt und noch zahlreiche weitere Infizierte in den Einrichtungen leben. Sie fordern, alle Bewohner konsequent zu testen und auch in den kommenden Wochen weitere Reihentests durchzuführen, um weitere Ausbrüche frühzeitig zu entdecken.

Außerdem forderten die rund 50 Demonstranten, alle Bewohner in Einzelzimmer unterzubringen, statt in Mehrbettzimmern. Die Lager müssten langfristig komplett geschlossen werden, sagt Karin Pretori vom Bündnis gegen Abschiebelager in Regensburg.

"Die Gefährdung der Menschen ist immens. Der Ausbruch in Regenburg kommt nicht überraschend. Die Regierung hätte jetzt zwei Monate Zeit gehabt die Situation mit den Mehrbettzimmern zu lösen, aber sie hat es sträflich vernachlässigt." Karin Pretori vom Bündniss gegen Abschiebelager in Regensburg

Regierung weist Vorwürfe zurück

Die für die Unterkünfte zuständige Regierung der Oberpfalz wehrt sich gegen die Vorwürfe der Demonstranten. Auf Verdachtsfälle sei umgehend reagiert worden. Alle Infizierten würden mittlerweile separat untergebracht. Auch den Vorwurf man informiere die Bewohner nicht umfassend über die Situation, weißt die Regierung zurück. Unter den gegebenen Rahmenbedingungen in dieser schwierigen Zeit würde man die Menschen bestmöglich unterbringen, teilt ein Sprecher mit.

Anker-Zentrum unter Quarantäne

Bei einer Reihenuntersuchung in der Flüchtlingsunterkunft hat das Gesundheitsamt Regensburg Anfang der Woche 127 Personen auf das Corona-Virus getestet, 56 positiv von ihnen waren positiv. Die gesamte Dependance der Anker-Einrichtung steht laut der Regierung der Oberpfalz unter Quarantäne, außerdem gelte ein generelles Aufnahme- und Verlegungsverbot.

Schon in der vergangenen Woche seien 42 Fälle in der Gemeinschaftsunterkunft Dieselstraße und ein Fall in der Gemeinschaftsunterkunft Alte Straubinger Straße bekannt geworden.

Obwohl die Stadt den Schwellenwert von 50 Neuerkrankungen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen deutlich überschreitet hat, müssen die Regensburger erst einmal keine Konsequenzen befürchten. Das Infektionsgeschehen sei lokalisiert und klar eingrenzbar, so die Begründung. "Die von den zuständigen Behörden vor Ort getroffenen Maßnahmen sind aus Sicht des bayerischen Gesundheitsministeriums nach den uns vorliegenden Informationen zielführend und angemessen", sagte die bayerische Gesundheitsministerin Melanie Huml.