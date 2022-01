Corona bei den Tigers: Partie gegen Eisbären Berlin entfällt

In Team und Betreuerstab der Straubing Tigers gibt es zehn neue Corona-Fälle. Das teilte der DEL-Club am Donnerstag mit. Demnach seien sieben Spieler und drei Personen aus dem Trainer- und Betreuerstab betroffen. Sie seien in Quarantäne und es gehe ihnen gut, heißt es in der Mitteilung weiter. Das für den morgigen Freitag geplante Auswärtsspiel gegen die Eisbären Berlin kann deshalb nicht stattfinden und muss verschoben werden.

Insgesamt acht Spieler in Quarantäne

Am Mittwochabend haben die Straubing Tigers die Adler Mannheim mit 2:1 besiegt. Es war der siebte Heimsieg in Folge gegen die Adler. Wenige Stunden vor Spielbeginn hatten die Tigers bekannt gemacht, dass sich Verteidiger Marcel Brand mit dem Coronavirus angesteckt hatte. Er habe aber seit dem Spiel vergangenen Sonntag keinen Kontakt mehr zu den übrigen Spielern gehabt, so der Club.

Zum Artikel: Corona: Der Sport in den Fängen der Omikron-Variante

Trotzdem muss die Mannschaft Corona-bedingt nun erst einmal pausieren, da der niederbayerische DEL-Club keine spielfähige Mannschaft stellen kann. Beide Clubs befänden sich im Austausch mit der Liga, um über das weitere Vorgehen zu beraten, heißt es.